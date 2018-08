La selecció espanyola de futbol femení sub-20, a la final del Mundial

FOTO: Reial Federació Espanyola de Futbol





La selecció espanyola sub-20 femenina es va classificar, per primera vegada, per a la final del Mundial de Futbol, després de derrotar (0-1) a l'amfitriona França amb un gol de Patricia Guijarro, després de patir una expulsió i un penal en contra en els últims minuts, i s'enfrontarà pel títol al Japó el proper divendres 24 d'agost a les 19.30 hores.





El conjunt de Pedro López va fer història amb patiment, en jugar amb una futbolista menys en l'últim quart d'hora per la doble amonestació d'Aitana Bonmatí i el penal detingut per l'altra gran protagonista al costat de Patricia Guijarro, la portera Caterina Coll, que va evitar la possible pròrroga.





La primera part va ser un monòleg d'Espanya, que va amassar la possessió de manera contínua. Les sub-20 espanyoles buscaven sortir sempre des del darrere, sense arriscar les possessions, però els era molt difícil de superar la línia de centrecampistes de les pupil·les de Gilles Eyquem.





Abans del descans, després d'una fase en què la pressió francesa va ser més incessant, van arribar les poques, encara que clares de les espanyoles. Primer Maite Oroz va rematar en semierror un centre de Patri Guijarro i després Damaris Egurrola va aprofitar una pilota morta després d'un servei de cantonada que Lakrar va aclarir en línia de gol.









Espanya es va avançar als sis minuts de la segona part en un centre de Lucía Rodríguez, després d'un servei de banda, que va ser rematat al segon pal per Patricia Guijarro, després de l'intent fallit de Claudia Pina. La jugadora de l'Atlètic de Madrid va anotar el seu sisè tant al Mundial i es va convertir en la màxima golejadora abans de la final.





El gol va despertar a les amfitriones, que van haver de canviar el guió del partit. Les gales van començar a tenir més la pilota i Espanya podia atacar més amb espais. Tot semblava controlat fins que Aitana Bonmatí va veure la segona groga a falta de vint minuts.





A més, a quinze del final, França va tenir un penal per l'empat. La mà de Laia Aleixandri va ser tan clara com la parada de Catalina Coll al llançament de Katoto, convertint-se en la salvadora i heroïna. Fins al final, no va passar molt més i Espanya es va ficar a la final del Mundial sub-20.





Espanya, campiona d'Europa sub-19 l'any passat -precisament davant França-, jugarà la final del Mundial sub-20 divendres que ve (19.30) davant la selecció del Japó, que va eliminar a Anglaterra (2-0) en la penúltima ronda , en el mateix estadi De la Rabinne, a Vannes (França).