Colau crea un registre de solars buits que podrà expropiar a partir del 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha signat un decret per crear un registre municipal de solars buits, mitjançant el qual l'Ajuntament podrà expropiar aquells que no construeixin ni facin actuacions durant dos anys, cosa que podria començar a fer-se el 2020, ha explicat aquest dilluns la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz.





Després de la signatura del decret, haurà d'aprovar-se definitivament la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per estendre el dret de tempteig i retracte a tota la ciutat, cosa que podria passar a finals d'any, i després començarien a comptar els dos anys dels solars buits, que començarien a vèncer a la fi de 2020 o principis de 2021, ha detallat aquest dimarts en roda de premsa.





A més, el consistori també actuarà contra incompliments d'ordres d'execució d'obres de conservació o rehabilitació per seguretat o per protecció de patrimoni arquitectònic i cultural: si en dos anys no es realitzen, les executarà l'Ajuntament, que podrà o bé cobrar els treballs a la propietat o bé expropiar l'edifici.





Els dos anys serà el temps general per executar actuacions en solars en tota la ciutat, encara que podran establir-se altres terminis en planejaments urbanístics en funció del cas i les circumstàncies, ha assenyalat Sanz, que ha ressaltat que l'objectiu central de la iniciativa és "activar els solars" per generar habitatge.





L'Ajuntament farà una radiografia dels solars buits de la ciutat, que podria estar llista a la tardor, segons Sanz, que ha dit que altres ciutats disposen d'eines similars, com València, i ha destacat: "No pot ser que a Barcelona hi hagi terrenys privats buits sense ús i s'utilitzin sovint per especular".





"Volem evitar que els privats retinguin solars amb voluntat especulativa, volem que es construeixi i, si no ho fa el privat, ho farà l'Ajuntament" sobre la base de les seves competències determinades per la Llei d'Urbanisme, ha defensat la tinent d'alcalde.





REHABILITACIONS









Sanz ha assenyalat que aquesta mesura va dirigida a propietaris privats, i no a altres administracions propietàries d'immobles a la ciutat, per a la qual cosa requeririen altres eines "que es podrien explorar", encara que l'Ajuntament ja exigeix a la resta d'administracions que desenvolupi actuacions que té pendents, ha ressaltat.