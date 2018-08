Rosa Maria Mateo fulmina 'Amigas y Conocidas'

Més canvis a RTVE. Rosa Maria Mateo està redissenyant la radiotelevisió pública de forma discreta però amb pols ferm. Una de les seves últimes decisions ha estat cancel · lar el programa estrella dels matins de La 1: 'Amigas y Conocidas'.





L'espai dedicat al comentari d'actualitat estava presentat per la periodista Inés Ballester i comptava amb un ampli equip femení. De moment, es desconeix si TVE apostarà per un nou format o optarà per allargar la durada de 'Las mañanas', que passarà a presentar Xabier Fortes durant la propera temporada.





Des que es va estrenar la tertúlia matinal fa quatre anys, el programa ha estat blanc de les crítiques per considerar 'frívol' o 'insubstancial'. Una de les últimes polèmiques va ocórrer quan Ballester va preguntar a Ana Guerra, finalista d''OT 2017', sobre la compatibilitat de publicar fotos en roba interior o bikini i defensar el feminisme.