El conflicte de Finnair segueix obert: els tripulants de cabina mantenen la vaga

Els tripulants de cabina de Finnair a la base de Barcelona mantenen la vaga prevista per als dies 25 i 26 d'agost i l'1 i 2 de setembre després que la reunió de mediació del conflicte celebrada aquest dimarts amb la mediació de la Generalitat hagi acabat sense acord, però tornaran a reunir-se dijous amb l'empresa contractista, Atlas-Adecco Outsurcing.





Segons ha informat el sindicat USOC en un comunicat, la propera reunió se celebrarà aquest dijous a les 10.30 hores a la Conselleria de Treball, on tornaran a presentar la mateixa oferta a l'empresa contractista sobre els augments salarials, ja que és la "definitiva" .





El sindicat ha explicat que l'empresa no ha modificat la seva última proposta del 16 d'agost, per la qual cosa ha qualificat la seva postura de "inamovible".





Fonts d'Atlas-Adecco Outsourcing han explicat que han recollit les noves propostes del sindicat sobre el paquet social per valorar-les i decidir si es poden dur a terme, cosa que donaran a conèixer en la propera trobada.





En concret, sindicat i patronal discrepen en els augments salarials per 2019, ja que l'última proposta d'Atlas-Adecco Outsourcing estipula increments salarials del 12% tant per 2018 i 2019, mentre que Usoc sol·licita noves negociacions aquí a un any.