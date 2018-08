Un nou assalt a la tanca de Ceuta deixa set guàrdies civils ferits

Més de 100 immigrants subsaharians han entrat en el matí d'aquest dimecres 22 d'agost a Ceuta a través de la tanca aprofitant l'hora del rés col·lectiu de la Festa del Sacrifici i provocant que set guàrdies civils resultessin ferits.





Per a aquesta nova entrada, a la zona coneguda com Finca Berrocal, els assaltants han fet servir tant calç viva com armes per tallar la tanca com boles amb excrements, segons han informat fonts de la Delegació del Govern.





Es dóna la circumstància que aquests fets s'han produït just a l'hora de la celebració de la pregària col·lectiva que se celebra amb motiu de la Festa del Sacrifici a Ceuta, on és festa local.