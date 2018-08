L'ONCE s'incorpora a un pacte mundial per afavorir la sostenibilitat empresarial

L'ONCE s'ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, la missió és afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de 10 principis universals en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció, segons ha explicat l'organització en un comunicat .





Des de la ONCE qualifiquen aquesta iniciativa com la "major de responsabilitat social corporativa a nivell mundial", i detalla que el compromís de l'organització amb el Pacte Mundial consistirà en donar suport als deu principis, "alhora que proposar i implementar aliances per a la sostenibilitat corporativa, relacionant-se amb altres grups d'interès ", expliquen.





L'ONCE també donarà suport als participants empresarials del Pacte Mundial informant sobre els seus esforços de sostenibilitat, alhora que col·laborarà amb les diferents xarxes locals del Pacte. Finalment, cada dos anys, ha de comunicar els avenços realitzats en aquesta matèria en el lloc web del Pacte Mundial de Nacions Unides.





Aquesta adhesió permetrà a l'ONCE seguir avançant en l'estratègia de les organitzacions i afavorir, d'aquesta manera, la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per 193 líders mundials el 2015 per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots , en els propers 15 anys (Agenda 2030).





D'aquesta manera l'organització seguirà impulsant un model social i laboral únic al món i avançarà cap a l'avantguarda en matèria de sostenibilitat, transparència i responsabilitat.