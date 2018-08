Gairebé un 30% dels catalans són addictes al mòbil

Més de 620.000 catalans reconeixen que miren el mòbil mentre condueixen, i és que 1.370.049 catalans es consideren addictes al mòbil --29,6% de la població d'entre 18 i 65 anys--, segons les conclusions d'un estudi de Rastreator .com, que ha analitzat les tendències de consum del telèfon mòbil a Espanya i les claus psicològiques per evitar que el seu ús abusiu derivi en una addicció.





El 13,4% dels catalans afirma que consulta el mòbil al conduir, i aquest gest és el primer i últim que fa cada dia el 49,2% dels ciutadans, segons ha informat en un comunicat el portal, comparador online.





Un total de 620.225 catalans asseguren ser incapaços d'estar més d'una hora sense mirar el mòbil, i dediquen una mitjana de tres hores i 22 minuts al dia al seu telèfon mòbil, 16 minuts més que l'any passat.





Segons aquesta anàlisi, els catalans dediquen cada vegada més temps al seu telèfon intel·ligent, fins a una mitjana de tres hores i 22 minuts al dia, 16 minuts més que el 2017 i 29 minuts per sota de la mitjana nacional --tres hores i 51 minuts- -.





DEPENDÈNCIA CREIXENT





Les dades mostren que hi ha una dependència creixent dels dispositius mòbils que, en alguns casos, pot derivar en problemes greus com l'addicció.





El responsable de Telefonia i Internet de Rastreator.com, Jesús Miñana, ha destacat: "Ningú dubta de l'important paper que exerceix el telèfon intel·ligent en el nostre dia a dia, per comunicar-nos, per treballar o per accedir a compres i informació, fins al punt de que el 79,8% dels usuaris a Catalunya assegura que no seria capaç de viure sense ell ".





"ÚS RESPONSABLE I FUNCIONAL"





I ha afegit: "Cada vegada fem servir més el mòbil, però és fonamental fer un ús responsable i funcional d'aquest dispositiu perquè no ens domini i que el seu ús, de vegades excessiu, no porti a desembocar en una addicció".





Espanya és el país amb la major penetració del telèfon mòbil del món, i segons les dades de Rastreator.com, el 99% de la població catalana utilitza el mòbil diàriament, el que evidencia l'alta penetració d'aquests dispositius al nostre país.