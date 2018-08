Vols saber quina és la dieta dels lleons del Zoo de Barcelona?

El Zoo de Barcelona inverteix un milió d'euros a l'any a alimentar els animals del parc, sent l'elefant l'exemplar del zoològic que més menja, a raó de 100 quilos diaris, ha explicat el seu director, el biòleg Sito Alarcón.





En una complexa organització que cada matí inicien des del Departament de Logística del parc, els animals comencen a rebre la ració de menjar que els correspon, a petició de la demanda de cuidadors, conservadors i veterinaris.





Fruita, verdura, carn, peix, penso i alfals es converteixen en els aliments més comuns per nodrir els animals del zoològic que, igual que els humans, "rebutgen aquells que sospiten que estan en mal estat", ha explicat el cap de Logística , Òscar Pérez.





Per alimentar els animals, cada matí s'acosten al departament dels cuidadors de cada família d'exemplars per emportar-les seves racions que, en el cas dels elefants, estan formades per fruita, penso i alfals.





De penso, compten amb 15 o 20 tipus, en funció de l'animal, i és que els cangurs, els elefants, els conills, les rates i els estruços compten amb pinsos específics, i el blat de moro i el blat són els reis dels cereals consumits al Zoo.





BISTECS DE POLTRE





Per potenciar la seva circulació sanguínia, les girafes es veuen obligades a ingerir cebes, pinsos i complexos vitamínics específics, mentre que lleopards, tigres i lleons mengen bistecs que arriben a la carnisseria del Zoo amb peces gairebé senceres d'animals com el cavall.





Desenes de quilos de caragols congelats esperen a ser trets d'un gran congelador, on es troba l'àrea de peix, a l'espera de ser llançats a les tortugues, que consumeixen aquests invertebrats com una menja.





L'HORA DELS PREMIS





Per activar els sentits dels animals i augmentar la seva sensació de benestar, els cuidadors també utilitzen el menjar per despertar els seus instints.





Així, de tant en tant unten els arbres de mel perquè els óssos bruns del parc puguin llepar el tronc en una mena de joc que segueix per a altres casos amb la col·locació d'essència de menta.





El te i les espècies també desperten l'atenció d'altres animals com els lleopards, que juguen per coixins plens d'aquesta aroma en una acció que serveix "per trencar rutines", com explica el dinamitzador Quim Fargas.





Entre els jocs per als animals d'aigua, figuren grans cubicles de gel en els quals col·loquen musclos i altres bestioles del mar per incentivar el desig.