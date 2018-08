Cunillera respondrà la setmana vinent a Torra la carta sobre presumptes agressions de policies

La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, respondrà la setmana que ve, coincidint amb el seu retorn de les vacances, al president de la Generalitat, Quim Torra, la carta que aquest li va enviar reclamant mesures davant presumptes agressions de policies, ha explicat la delegada aquest dimecres en una atenció als mitjans.





Després que Torra hagi reclamat també per carta al ministre de l'Interior, Fernando Gran- Marlaska, que intervingui en les presumptes agressions per part d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a independentistes davant el "silenci" de Cunillera, la delegada ha dit que té previst contestar-li.





"La setmana que ve em reincorporo i li contestaré, no tinc cap inconvenient", ha garantit la delegada, que no ha volgut avançar públicament el contingut de la resposta, si bé ha observat que Torra sí que el coneix, perquè han abordat aquesta qüestió anteriorment.





Preguntada per aquesta qüestió, ha afegit: "No em sembla correcte dir-li el que li posaré a la carta. Ho sap ell. Les relacions cordials i correctes han d'anar conduïdes pel fil conductor de la confiança mútua. No em sembla ni correcte ni educat ni elegant contestar-públicament abans ".





"Estic de vacances, li contestaré quan s'acabin les vacances oficials. Encara que hagi fet cap bolo, estic de vacances i li pense contestar el primer dia que torni. El correcte, elegant i educat és que li conteste quan tingui la signatura de delegada", ha argumentat.





Cunillera ha dit a Torra que les explicacions de Gran-Marlaska seran les mateixes, i ha informat que també farà pública la carta un cop arribi a mans del president de la Generalitat en primer lloc.