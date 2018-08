El PP es planteja recórrer el decret d'exhumació de Franco

El Partit Popular s'està plantejant recórrer el decret llei amb el qual el Govern, previsiblement, donarà aval jurídic a l'exhumació de les restes de Francisco Franco al Valle de los Caídos, ja que ha decidit que recorrerà tots els decrets que l'executiu aprovi per governar i que no estiguin justificats en termes d'urgència.





Així ho ha afirmat el secretari general del partit, Teodoro García, en declaracions a RNE que ha assegurat que "el que toca" és "plantar cara" a aquesta forma de governar de Pedro Sánchez.





"El que farem és plantar cara i recórrer aquestes mesures per reial decret que Sánchez intentarà aprovar durant el proper any. Anem a recórrer tots aquells que no tinguin caràcter d'urgència i que no estiguin previstos en l'ordenament com urgents", ha assegurat .





Encara García no ha concretat expressament que vagin a recórrer el decret relatiu a les restes de Franco que, segons preveu Moncloa, aprovarà aquest divendres el Consell de Ministres, sí que ha destacat que en la seva opinió, no és un assumpte urgent.





VOTACIÓ





El PP en cap cas votarà a favor, ja que entén que fer-ho per decret suposa "un intent de recargolar" la voluntat de "la majoria dels espanyols".





A més considera que en el fons, es tracta d'una "cortina de fum" per no abordar les dificultats d'un Govern que "té gairebé més ministres que diputats", en paraules de García Egea.





"Nosaltres no estarem en aquesta qüestió. Que no comptin amb nosaltres al Govern per això, perquè no estem d'acord en ressuscitar el passat per evitar que es parli del futur i evitar que es parli de la pujada d'impostos. No a col·laborar en aquest intent de retorçar la majoria dels espanyols ", ha assenyalat.