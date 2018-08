Guirao i Borràs prometen avançar en cultura amb eficàcia en la seva primera trobada

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, s'han compromès aquest dimecres a avançar en matèria cultural de manera realista i "eficaç", segons han acordat i explicat als mitjans després de mantenir una trobada al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).





Després de visitar l'exposició de 'Gala / Dalí' i recórrer les sales del museu, el ministre s'ha trobat amb Borràs durant poc més d'un quart d'hora, en què consideren el seu primer contacte informal, en què han aprofitat per conèixer-se i calendaritzar la primera reunió formal de cara al setembre.





"Jo volia fer molt èmfasi en que l'important d'avui era fer visible la voluntat de les dues institucions que representem de normalitat, de treball perquè al final per a qui treballem tant la consellera com jo és per a la ciutadania", ha destacat el ministre en una atenció conjunta amb els mitjans.





Per al ministre, "l'important és normalitzar les relacions, compartir els problemes, compartir les solucions i compartir els recursos per posar les solucions", així com aconseguir voluntat política per tirar endavant qüestions pendents.





De cara a la pròxima cita, el ministre ha demanat a la consellera l'enviament de la llista de qüestions que la Generalitat vol posar a sobre de la taula de cara a la propera reunió, i en la qual Borràs ha dit que situaran assumptes d'equipaments, finançament i de memòria històrica que són "molt importants" per tenir a veure amb la restitució patrimonial.





La consellera, que ha arribat en el tram de la visita del ministre per les sales del MNAC, ha assegurat que ella portava preparada una "memorial de greuges" per abordar amb Guirao, si bé no han aprofundit en cap qüestió, a l'espera de fer-ho més endavant.





VISITEN LES PINTURES DE SIJENA





Tots dos representants institucionals han visitat junts les pintures murals procedents del Monestir de Sijena, encara que no han abordat aquesta qüestió, de la qual sí que parlaran el proper mes de setembre, tot i que actualment es troba en tràmit judicial.





A més de Sijena, altres de les qüestions que abordaran més endavant i amb profunditat són la dels 'papers de Salamanca', l'"abandonament pressupostari" de les institucions culturals catalanes, temes d'arxius i biblioteques, entre d'altres, ha explicat Borràs.