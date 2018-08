Mor una embarassada atropellada a l'Eixample de Barcelona

Una dona embarassada de sis mesos ha mort aquest dimecres després de ser atropellada a la confluència del carrer Pau Claris i avinguda Diagonal de Barcelona la nit de dimarts, ha informat l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat.





La dona, de 31 anys i nacionalitat nord-americana, va ser atropellada a les 21.52 hores per un vehicle que circulava pel primer carril de l'avinguda Diagonal al costat mar, per on ella estava creuant, i a causa de l'atropellament va morir el nadó, però la seva parella va resultar il·lesa.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar a l'hospital, on va ser sotmesa a una cesària d'urgència i va quedar ingressada en estat molt greu, després del que aquesta tarda va morir.





Efectius de la Guàrdia Urbana es van desplaçar també al lloc, i van practicar la prova de 'drogotest' al conductor, que va resultar negatiu en ambdues substàncies.





QUART VIANANT MORT AQUEST ANY





La Unitat d'Investigació i Prevenció de la Accidentalitat (Uipa) de la policia barcelonina s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, que suposa el quart vianant mort atropellat aquest any a Barcelona, mentre que el 2017 van ser cinc els morts en accidents de trànsit a la ciutat.





L'Ajuntament ha lamentat la mort d'aquesta ciutadana i ha traslladat el seu condol a la família i amics, a més de reafirmar el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents viaris a la ciutat.





El consistori ha recordat que els transeünts són un dels col·lectius més vulnerables en el marc de la seguretat viària, i per aquest motiu demana als conductors màxima precaució.