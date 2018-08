Vueling fitxa nou director de Comunicació

Gabriele Cagliani, director de comunicació de Vueling





Vueling ha reestructurat el seu departament de comunicació i relacions institucionals "amb l'objectiu de consolidar les seves funcions en el si de la companyia" i ha incorporat Gabriele Cagliani com a director de comunicació.





Segons ha informat l'aerolínia en un comunicat, el departament segueix liderat per la 'chief communications and public affairs officer', Ana Fernández, i es divideix en una àrea de comunicació i una altra de relacions institucionals.





La primera aglutinarà les funcions de relació amb els mitjans, tant a nivell nacional com internacional, així com el 'social media aeroport de connexió, i estarà liderada per Cagliani, que acaba d'incorporar-se a Vueling procedent d'EY a Espanya, on era director de comunicació i màrqueting.





És llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat IULM de Milà i en Periodisme per la Universitat CEU - Sant Pau de Madrid; és PDD per Iese, i al llarg de la seva trajectòria professional s'ha especialitzat en periodisme econòmic.





L'àrea de relacions institucionals aglutinarà les funcions de relació amb les entitats públiques i governamentals, tant a nivell nacional com internacional i serà liderada per Mayra Berciano, que forma part de l'equip de Vueling des de juny de 2017.