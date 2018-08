Un restaurant de Balaguer (Lleida) inclou en la seva carta "Guàrdia civil andalús a la brasa"

El restaurant Nova Fontblanca de Balaguer (Lleida) inclou en la seva carta un plat amb el nom 'Guàrdia civil andalús a la brasa de carbó'.





Al menú del dia ofereixen 'Mans de jutges i fiscals del Constitucional fets a baixa temperatura i acabats a la brasa de carbó'.





La carta explica que fan els calls 'com els surt dels fogons' i acaba: "Salut i República i que Déu nostre senyor us guardi".





Després de la polèmica per la carta, el propietari del restaurant ha demanat disculpes pel nom d'aquests dos plats i ha explicat que els canviarà per no ofendre a ningú.