El groc és excloent?

La presa dels edificis oficials, els carrers, les places públiques, les carreteres, els pòsters, les papereres, el sòl i un llarg etcètera, per la "marea" de llaços i símbols grocs per part dels independentistes, és fer un mal ús de la democràcia, perquè totes aquestes zones no són d'uns, sinó de la ciutadania. Els espais són de tots, no d'uns quants. Hi doni suport un govern partidista i trencador de la convivència o ho digui qui ho digui.





Davant d'aquesta situació d'invasió groga i "identitària", les "autoritats" no han obert la boca, és més, l'han defensat. Quan altres persones han decidit el contrari perquè senten que espais comuns han estat envaïts resulta que és un atac a la llibertat i als drets dels qui s'apropien d'un bé comú. Ho consideren un atac. A qui? Fins al mateix president Torra protesta contra aquests últims. Imparcialitat? Ciutadans de segona sense drets?





Torra i els seus amics apliquen la llei de l'embut "per a mi l'ample i per a tu l'agut". Refrany popular que defineix molt bé la situació que s'està vivint amb els llaços grocs cridaner. Per cert, conec moltes persones que han deixant d'utilitzar aquest color en la seva vida davant la simbologia que se li ha volgut donar.





El groc s'ha convertit també en un color excloent. El que és la vida i fins on s'ha arribat ...





La situació s'està anant de les mans. És com una petita pluja fina que ha anat caient i quan te n'adones i no portes res per protegir-te d'ella, estàs calat fins als ossos. Són senyals inequívocs que això no va a menys, sinó tot el contrari. De les paraules s'ha passat ja a les mans, ¿i el següent què serà? S'intueix, si no hi ha qui de veritat prengui cartes en l'assumpte, que actuïn.





Encara s'està a temps de posar solucions polítiques, no judicials com reclamen alguns per a si. L'estabilitat, la seguretat, la llibertat els drets són de tots, no d'uns quant d'un bàndol i d'un altre. El respecte i la tolerància són de doble vida, o d'anada i tornada.





Els bàndols només han d'existir en les competicions, en altres espais només genera divisió i odi. La bona convivència, el respecte, ha de ser objectiu dels quals governa, és la seva obligació. Que el groc segueixi sent un color propietat només de l'arc de Sant Martí i no un símbol excloent per l'apropiació indeguda d'uns quants.