Els futbolistes espanyols es neguen a jugar als Estats Units i plantegen anar a la vaga

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, ha declarat, després d'una reunió amb els capitans dels equips de Primera Divisió, en relació sobretot a la decisió de Laliga de disputar trobades als Estats Units, que jugar allà "és una bogeria" i que, per "unanimitat" els jugadors es neguen a la decisió, afegint, sobre una possible vaga, que l'organisme arribarà "fins al final".





"Els futbolistes no estem en venda, no només pensem en els diners, pensem en l'afició i en la salut. Aquí, nosaltres estem preocupats per l'afició, veiem el futbol d'una altra manera. Anar als Estats Units és una bogeria, no hi ha temps material en el calendari, ha arribat el moment de dir prou. Qui ha comptat amb l'afició i vol el futbol com un esport? ", va declarar l'exfutbolista en roda de premsa després de l'esmentada reunió a Madrid.





A més, Aganzo va apuntar que l'AFE "arribarà fins al final" si Laliga no ofereix solucions al·ludint a una possible vaga. "Nosaltres tenim diversos problemes, necessitem arreglar-ho amb la patronal, tenim una comissió amb Laliga al setembre. És una falta de respecte prendre aquesta decisió de 15 anys sense comptar amb ningú. Si no ens contenta, estem disposats a arribar fins al final i començarem a actuar ", ha assenyalat.





El madrileny va indicar que els futbolistes estan en desacord per unanimitat. "Està clar que el futbolista està en desacord amb jugar partits fora d'Espanya, pensem que tot es pot fer de forma més coherent i de la qual participen totes les parts. Aquesta decisió és una falta de respecte, ens hem cansat, som els protagonistes d'aquest esport juntament amb l'afició i estem cansats que no se'ns valori ", ha manifestat.





"Els jugadors estan indignats, sorpresos i no entren en raó. No cal dir que estan en contra, no hi ha hagut cap que hagi estat en desacord, hi ha hagut unanimitat. Hi ha clubs que sí que estan d'acord amb la decisió i hauran de buscar una solució . Són ells els que han d'oferir més informació ", ha explicat.





David Aganzo va voler donar importància a l'afició que hi ha darrere dels equips. "S'estan dient molts partits, el que surt, surt en premsa. Ja no és el partit en si, el futbol és una altra història. L'afició ha d'estar en contra de tota aquesta situació, el sentit comú ha de començar a imperar. es prenen decisions sense consultar, jo sóc aquí per l'afició, per la gent que viu l'esport. Hi ha d'haver modernització, però no de qualsevol manera ", ha assegurat.





"QUE TEBAS ES VISTA DE CURT"





A més de la problemàtica dels xocs als Estats Units, un altre punt tractat en la reunió, segons Aganzo, van ser els horaris dels partits de Laliga Santander. "Pensem que el futbol, a part de diners, té afició, pedrera, salut. Ens estem acostumant a veure un futbol de diners. Els futbolistes estem tots a una, estan amb la seva associació i en desacord amb aquestes decisions. Crec que, per exemple , jugar un dilluns no és natural ", ha afegit.





"Els jugadors, a part del tema dels Estats Units, que és la gota que fa vessar el got, estem tractant el tema d'horaris, el tema de l'Aràbia Saudita, el del control econòmic. Hi ha hagut companys de l'Elx o el Granada que han estat acomiadats . Vaig a convidar a Javier Tebas al fet que es vesteixi de curt perquè tracti de veure el futbol d'una altra manera. Moltes vegades m'he assegut amb ell, m'ha explicat el seu pla de negoci i estem en desacord ", ha comentat.





Aganzo va estar acompanyat en la roda de premsa per Jesús Barbadilla 'Jesule', vicepresident AFE, Diego Rivas, secretari general i Xavi Oliva i Sergio Piña 'Queco', vocals.