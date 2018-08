El Govern de Veneçuela fixa els preus de 25 aliments bàsics

El Govern veneçolà ha fixat aquest dimecres els preus de 25 aliments bàsics, mantenint el ferri control vigent des de fa 15 anys, en moments en què tracta d'contenir una persistent hiperinflació i aixecar una economia que porta cinc anys en recessió.





El president Nicolás Maduro ha autoritzat una reconversió monetària que li va prendre 5 zeros al bolívar, devaluat la moneda un 96 per cent, un salari mínim 60 vegades més alt i incrementat els impostos en els últims dies.





Segons el cap d'Estat, aquestes accions tenen com a finalitat "recuperar" l'economia, però l'oposició, economistes i empresaris tenen dubtes de la seva eficàcia i temen que s'aprofundeixi la crisi econòmica, en augmentar la càrrega sobre les gairebé paralitzades empreses i comerços.





Ara, el Govern ha publicat la llista amb els preus de 25 aliments i en la qual diu que 30 ous han de costar 81,50 bolívars sobirans (1,3 dòlars), tot i que dimarts en els mercats es venien per 120 bolívars sobirans (2 dòlars).





El preu del quilo de cafè s'ha fixat en 60 bolívars (1 dòlar), el que es compara amb els 500 bolívars a què es ven en els mercats.





Maduro ha amenaçat de presó als comerciants que no venguin als nous preus dels aliments sota la regulació, en un país on el Fons Monetari Internacional (FMI) calcula que la inflació arribarà a un milió per cent a finals de l'any.





"La classe obrera ha de sortir com fiscals als carrers a fer-los respectar i vostès em diuen qui viola els acords per enviar el Sebin (la policia d'intel·ligència veneçolana) i ficar-los a la presó", ha afirmat el president en un discurs des del Palau de Govern transmès en cadena de ràdio i televisió.





CONTROL





Des de fa 15 anys el Govern té un control de preus que obliga les indústries a fabricar articles per sota dels seus costos de producció, el que en part ha generat escassetat de béns.





Com en altres ocasions, aquesta setmana el Govern ha intensificat les fiscalitzacions a farmàcies i supermercats.





En una botiga d'una cadena d'aliments de Caracas van detenir dos gerents per "acaparament i especulació", ha informat el ministre de Relacions Interiors, Néstor Reverol.





Maduro ha aprovat l'arrest dels treballadors del supermercat després acusar-los de acaparar carn en els seus dipòsits quan exhibien neveres buides i ha dit que ha iniciat "un contraatac" contra l'especulació.





El Ministeri Públic, a més, ha nomenat 68 fiscals per atendre denúncies d'alces de preus, segons ha anunciat aquest dimecres el fiscal general, Tarek Saab. "Estan treballant atents a qui vulneri i estel delictes econòmics", ha afegit.