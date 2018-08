Psicodrama independentista per l'apagada de la flama del Fossar de les Moreres

L'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un "problema tècnic" l'apagada de la flama del peveter del Fossar de les Moreres, que va deixar de funcionar la nit de dimecres a dijous.





La desaparició de la flama havia provocat una allau de comentaris crítics a les xarxes per part d'independentistes que acusaven a l'Ajuntament de no mantenir en bones condicions el 'quilòmetre 0' de l'independentisme.





La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ja va assegurar dimecres a la nit en un apunt a Twitter que l'Ajuntament estava "fent el possible per tornar-lo a encendre el més aviat possible".





Finalment, aquest dijous a les 18:00 s'ha aconseguit tornar a encendre la flama, símbol dels morts durant el setge a Barcelona l'any 1714.





IRONIA DE COLAU





Després de les crítiques rebudes per l'apagada de la flama d'aquest monument dedicat als morts en el setge a Barcelona del 1714, l'alcaldessa, Ada Colau, ha contestat irònicament que a les nits "en realitat" es dedica a apagar peveters.