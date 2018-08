El procés erosiona la bona imatge de Barcelona a l'estranger

Barcelona ha baixat set llocs en el rànquing de les ciutats del món amb millor reputació, passant de la vuitena posició que ostentava l'any passat a la 15, segons la nova edició de l'estudi 'City RepTrak 2018' realitzat pel Reputation Institute.





Els creadors de l'estudi asseguren que el més destacable és la caiguda generalitzada de Barcelona en tots els aspectes que conformen la seva reputació. No obstant això, tot i la caiguda, segueix sent la primera ciutat espanyola de l'estudi.





Per la seva banda, Madrid ha guanyat dues posicions respecte a l'any anterior, passant del lloc 21 al 19, tot i que ha registrat un descens "lleuger" de la seva qualificació, que ha passat dels 77 punts del 2017 als 76,1 punts obtinguts aquest any.





Si és el cas, aquest guany de dues posicions es deu al fet que ha registrat una "lleugera" millora en tots els atributs racionals que formen la seva reputació. Segons els creadors del rànquing, aquesta millora de posició reflecteix "clarament" que la percepció que es té sobre Madrid està "clarament vinculada" a la bona percepció que hi ha sobre Espanya.





PIB, POBLACIÓ I FAMILIARITAT





En concret, entre els criteris utilitzats per a la selecció de les ciutats es té en compte el PIB, la població o el nivell de familiaritat. En concret, es valoren atributs com l'economia avançada, l'ambient atractiu o si hi ha un govern efectiu.





L'estudi la reputació d'una ciutat es basa, principalment, en l'existència d'un govern eficaç, segons el 38% dels enquestats, per sobre de l'entorn atractiu (35,7%) i de l'economia avançada (26,3%) .





El rànquing també ressalta que entre els atributs clau que impulsen la reputació de les ciutats en el món destaquen la seguretat, bellesa o el lideratge, que representen més del 30% de la reputació d'una ciutat. No obstant això, en l'edició d'aquest any, la bellesa ha disminuït en importància "per primera vegada en set anys" i ha estat superada per la seguretat.





Liderant el rànquing es troba Tòquio amb 81,8 punts, mentre que la ciutat amb menys reputació és Moscou, amb una puntuació de 51,3 punts. El Top Ten, en què només repeteixen Sydney (segona posició), Copenhaguen (tercera posició), Viena (quarta posició) i Estocolm (cinquena posició), el completen Venècia (en el sisè lloc), Roma, Zuric, Munic i Mont-real.