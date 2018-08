El Regne Unit mentalitza als britànics que s'apropa un Brexit dur

¿Nou anunci d'un Brexit dur? El Govern de Theresa May ha publicat aquest dijous les primeres instruccions "pràctiques i proporcionades" sobre què haurien de fer tant les empreses com els ciutadans si no s'arriba a un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre el Brexit.





En concret, Govern britànic ha distribuït 25 documents tècnics sobre matèries tan diferents com investigació nuclear, sector bancari, drets laborals o pagaments per als agricultors anglesos.





L'objectiu de l'Executiu tory és mitigar les possibles conseqüències d'una falta d'acord sobre la retirada britànica de la Unió Europea, anunciada per a març de 2019.





Dominic Raab, ministre per a la sortida del Regne Unit de la UE, ha deixat clar que la "prioritat" de les dues parts és segellar un pacte, però alhora ha manifestat que "hem d'estar preparats per a considerar una alternativa".