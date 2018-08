Finnair i Adecco segellen la pau i els treballadors desconvoquen la vaga

Els tripulants de cabina de Finnair a la base de Barcelona, contractats a través d'Atlas - Adecco, han desconvocat les quatre jornades de vaga que tenien previstes per als propers dos caps de setmana després d'arribar a un acord amb la companyia.





Segons ha informat el sindicat Usoc en un comunicat, després de diverses reunions amb la mediació de la Generalitat i una vaga de dos dies el cap de setmana, aquest dijous s'ha arribat a un acord parcial en matèria econòmica que suposa un increment salarial mínim d'un 12% per a aquest any i d'un 4% per 2019.





El sindicat ha considerat que aquests increments signifiquen una "millora substancial" del conveni, i ha indicat que l'acord s'ha ratificat en referèndum amb el vot favorable de més del 80% de la plantilla de Barcelona.





Així mateix, ha indicat que s'ha obert una taula de negociació conjunta de les dues bases, de Barcelona i Madrid, per tancar les matèries pendents --sociales, operatives i sobre classificació professional--, i s'ha fixat la data límit del 30 de setembre per arribar a un acord.





Usoc ha demanat la comprensió dels clients de Finnair que es van veure afectats per la cancel·lació dels seus vols el cap de setmana passat, i ha justificat que la vaga es va produir a causa de la "tossuderia empresarial" d'Atlas-Adecco.