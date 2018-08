La Fiscalia es mostra a favor de concedir-li un permís a l'exconsellera Bassa

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) ha informat de forma favorable a la concessió d'un permís extraordinari a l'exconsellera de Treball, Dolor Bassa --en presó preventiva des del passat 23 de març després de ser processada per rebel·lió a la causa del procés independentista a Catalunya-- per tal que aquesta pugui assistir a la seva mare a l'UVI després d'una operació.





La possible excarceració i les condicions que es posin a la mateixa durant el temps que es consideri necessari serà estudiada amb tot probabilitat aquest divendres a la Sala de Vacances del TS, que es reuneix aquest divendres per veure determinats assumptes pendents, han informat a Europa Press fonts de l'alt tribunal.





Bassa compleix presó preventiva al centre de Puig de les Basses a Figueres (Girona) des del passat 4 de juliol, data en què va ser traslladada des de la presó d'Alcalá Meco a Madrid després de la reubicació a presons catalanes aprovada per tots els presos preventius d'aquest procediment.





Si s'aprova, el que sembla bastant probable, serà el primer permís que es concedeix a un dels polítics presos pel procés sobiranista, ja que en anteriors ocasions l'instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rebutjat aquest tipus de mesura respecte de altres encausats, com l'exvicepresident Oriol Junqueras o el que va ser responsable d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez. Les seves peticions van ser no obstant això molt diferents, ja que estaven relacionades amb assistències al Parlament de Catalunya i en el cas de Bassa la raó de sortir per unes hores estaria emparada per la legislació penitenciària.





En l'acte de processament, Llarena acusa Bassa de posar al servei del procés els locals pertanyents al seu departament perquè fossin centres de votació en el referèndum de l'1-O malgrat conèixer la suspensió del Tribunal Constitucional. De la investigació també es deriva que la Conselleria de Treball va aportar diners per a les despeses d'impressió de la paperetes i va suportar igualment despeses per elaborar censos i citacions als que havien d'integrar les meses electorals.





LA DEFENSA DEMANA QUE NO HAGI CONCENTRACIONS





Mariano Bergés, advocat de Bassa, ha emès un missatge a Twitter aquest dijous assenyalant que si finalment el Suprem confirma el permís sol·licitat perquè Bassa visiti a la seva mare "la família prega encaridament que no hi hagi concentracions per respectar la seva intimitat i permetre un desenvolupament normal del permís ". Afegeix que la petició és "molt important" i dóna les gràcies per anticipat "per la comprensió".





Precisament aquest dimecres l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va visitar a Bassa a la presó i després d'això va posar un missatge a Twitter assenyalant que havien parlat del dia a dia a la presó, de com encara el judici, de la situació política i de "com fer ponts més enllà de discrepàncies ".