Detingut per assetjament de menors amb discapacitat per Internet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys, nacionalitat espanyola i veí de Blanes (Girona) per presumptament assetjar menors amb discapacitat intel·lectual per Internet, després del que el jutge ha decretat el seu ingrés a la presó.





Va ser detingut el 16 d'agost després que la mare d'una menor denunciés que la seva filla -amb discapacitat intel·lectual- havia estat assetjada per Internet: el detingut demanava imatges pornogràfiques a través de xarxes socials i missatgeria instantània, les compartia amb terceres persones i buscava tenir relacions sexuals amb ella, ha informat la policia catalana aquest divendres en un comunicat.





L'home ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars, havia estat condemnat diverses vegades i es trobava en tercer grau penitenciari.





Com en altres ocasions, es va fer passar per amic de la seva víctima, va intentar seduir-la, la va amenaçar i es va oferir per mantenir relacions sexuals i gravar material pornogràfic amb la menor per satisfer un suposat assetjador virtual desconegut.





Els Mossos van identificar una segona víctima menor d'edat i també amb discapacitat que compartia centre d'educació especial amb la primera, i la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més víctimes.