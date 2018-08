​Scott Morrison, primer ministre d'Austràlia després d'una elecció interna del Partit Liberal

El Partit Liberal australià ha triat aquest divendres el fins ara ministre del Tresor, Scott Morrison, com el seu nou líder, per aquest motiu es convertirà en el nou primer ministre del país, després de derrotar els altres dos rivals, entre els quals no es trobava l'exlíder de la formació, Malcolm Turnbull.





Morrison ha aconseguit imposar-se a l'exministre de l'Interior Peter Dutton per 45 vots a 40 en l'elecció convocada aquest mateix divendres. Per la seva banda, la ministra d'Afers Exteriors, Julie Bishop, ha estat derrotada en la primera volta de la votació.





Turbull va rebre hores abans una petició del seu partit que ell mateix va sol·licitar com a condició per convocar una segona votació sobre el seu lideratge en una setmana.





El fins ara primer ministre australià va assenyalar que si rebia una carta que sollicités una nova votació amb les signatures de 43 diputats del Partit Liberal, la majoria del partit, convocaria una reunió.





Es tracta de la segona votació interna del Partit Laboral en només una setmana.





Turnbull va derrotar aquest dimarts Dutton per 48 vots a 35 en la votació celebrada per l'executiva del partit, principal formació que integra la coalició de centredreta.





Austràlia ha tingut sis primers ministres des del 2009. El mateix Turnbull va arribar al poder després d'un 'cop' al seu partit el setembre del 2015 que va forçar la sortida del primer ministre Tony Abbott, qui igualment havia estat reptat sense èxit al capdavant de la formació abans de la seva derrota.