Josep Maria Álvarez: "En un món on s'aventurava que ja no estaríem, el sindicalisme segueix plenament vigent"

130 anys no els compleix qualsevol. Per això la Unió General de Treballadors ha volgut commemorar aquesta efemèride amb magnificència. El sindicat ha desplegat un calendari d'actes enfocat a recordar les grans fites de l'organització. Però no tot és celebració: aquest aniversari s'ha plantejat també com un esperó per formular els reptes als quals ha d'enfrontar-un sindicalisme del segle XXI.





El seu secretari general, Josep Maria Álvarez, --que fins al 2016 ho va ser de la delegació catalana de la UGT--, se sent continuador de les lluites socials del XIX, així com de la gran transformació social del passat segle, i rememora amb brillantor als ulls dels episodis històrics del sindicat. Pot sonar a tòpic, però en el cas de la Unió General de Treballadors, mirar cap al passat és el millor mètode per encarar el futur. Recordar per aprendre i per seguir sent una de les entitats socials més importants d'Espanya.





- Com se sent representant una organització més que centenària?





Per a tots nosaltres suposa una gran responsabilitat. Fa 130 anys un grup de pioners, gairebé podríem dir herois, es va reunir a Barcelona un diumenge 12 d'agost i va constituir la segona organització més antiga d'Europa. Des d'aquest inici fins avui la nostra organització ha empès totes les conquestes de drets que hem aconseguit. Per això, aquest 130 homenatge vol ser un homenatge a les persones que ens han portat fins aquí i una reivindicació del sindicalisme més enllà de la UGT.





- Ha d'incorporar un sindicalisme del segle XXI nous assumptes a la seva agenda?





Sí, de fet nosaltres incorporarem al nostre manifest de celebració del 130 aniversari el feminisme, l'ecologisme o els drets LGTBI. En un món i en un moment on algú s'aventurava que ja no estaríem, crec que el sindicalisme segueix plenament vigent.





- Si es converteix al sindicalisme en un agent mobilitzador de qualsevol causa social, no es corre el risc de diluir el seu paper com a defensor dels treballadors?





Des de l'any 1888 fins avui, la societat s'ha anat enriquint. Per tant, avui no tenim per què concentrar totes les qüestions de drets i inquietuds, sinó que hem de tractar d'incorporar aquestes noves sensibilitats. De vegades podrem ser protagonistes i en altres acompanyants. A més, la desigualtat moltes vegades es produeix en el centre del treball, com l'assetjament o la discriminació.





- Un altre repte és el de la quarta revolució industrial, que empodera als treballadors gràcies a les noves tecnologies, però alhora també pot situar-los en una situació precària.





Crec que es confonen les noves tecnologies amb l'esclavitud per l'esclavitud. L'era digital planteja el desafiament de quines conseqüències implica sobre l'ocupació. Hi ha qui vol aprofitar per desregular-ho tot i anar, en comptes de cap al treball individual, cap a que cada treballador tingui el seu propi conveni amb l'empresari.





D'una banda, crec que hi ha alguns treballs que són plenament per compte aliè i, de l'altra, les multinacionals hauran de pagar els seus impostos a Espanya per més que hagin dissenyat una plataforma digital en un altre país.





- Què opina del conflicte entre el taxi i Uber o Cabify?





Cal plantejar com les llicències VTC es fan compatibles amb el taxi sense que hi hagi competència deslleial com passa ara. Un taxista té obligacions tant des del punt de vista de contribució fiscal o compra de la llicència que no té un VTC.





- Però el conductor paga...





És que l'Estat ha perdut una gran oportunitat per regular i impedir que s'acumulin les llicències VTC. A mi em sembla que el raonable és que les llicències VTC fossin propietat del que les utilitzarà i que no les pugui vendre. Aquesta especulació indigna de fons i multinacionals que ha portat a que una llicència VTC s'hagi multiplicat per 50.000 és una aberració.





- Potser aquest i altres problemes mereixerien una acció internacional per part d'una coalició sindical que agrupés diversos països.





La Confederació Europea de Sindicats ja existeix, però hauria d'esdevenir un agent que omplís Europa de contingut social. Però en la qüestió de la vaga, per exemple, cada país té la seva legislació i hi ha diferències que fa difícil que es pugui fer una acció sindical clàssica en l'espai europeu. En tot cas, anem fent passos, com la recent participació de la Confederació en la vaga de Ryanair.





- Un sindicat no només es dedica a reclamar drets, sinó també a informar els treballadors sobre els mateixos. Com enfoquen aquesta activitat de conscienciació i formació laboral?





A mi sempre m'agrada traslladar als treballadors joves la idea que "el sindicat són ells". D'una banda, al sindicat se li veu fatal si no rep subvencions, però per altra se li demana que estengui el seu radi d'acció a tots els treballadors, siguin afiliats o no. Nosaltres vam destinar més del 50% de la quota d'afiliats al bé comú, és a dir, a la negociació general dels drets dels treballadors i treballadores. Si incloem la part de formació, el cost encara és més alt. A més, hem creat una plataforma a la xarxa que, a part de ser més econòmica, genera una possibilitat de formar-se tot i que un treballador no s'afiliï. I en el futur haurem obrir les nostres xarxes a altres associacions i entitats per aconseguir donar-los aquest suport.





- Ha tret el tema de les subvencions. Aquest no deixa de ser un assumpte polèmic.





Però en això som un sindicat atípic: cal ser conscients que quan un sindicat perd una subvenció, són els treballadors els que perden drets. Aquesta subvenció serveix per tenir advocats, economistes... A França ningú discuteix que els sindicats, que tenen menys afiliats que a Espanya, tinguin una assignació de l'Estat que representa el 0,6% de la massa salarial francesa. Ni a Alemanya es discuteix que, quan un treballador entra a treballar en una empresa, el comitè d'empresa tingui dret de veto sobre el seu accés. Conseqüència: a Alemanya el 70% dels treballadors estan afiliats.





- Amb quina fita es quedaria d'aquests 130 anys d'història.





Segurament les fites més importants siguin els del principi, com la vaga de 1917. Aquesta vaga va obrir moltes portes, com la del vot de la dona o els drets democràtics. En aquell moment el sindicalisme no era sol reivindicació a la fàbrica o la mina, sinó que també era lluita per la llibertat.





I l'altre gran fet mític és la vaga del 14-D de 1988, que es va fundar en la idea que quan es genera riquesa, cal repartir-la. Va ser la primera vegada que un Govern d'esquerres, a més amb majoria absoluta, va rebre una resposta important del sindicalisme demostrant aquesta autonomia que crec que és un dels signes d'identitat del sindicalisme espanyol.





- També hi haurà espai, en una història tan dilatada, per pàgines menys brillants i una mica d'autocrítica.





En aquest procés de crisi ens va faltar capacitat de reacció. Ens van noquejar. Segurament perquè ningú s'esperava que hi hagués hagut una reacció tan virulenta i tan falta de rigor contra la moral i la dignitat de les organitzacions sindicals. I després hi ha hagut moments en períodes anteriors, incloses les dictadures, que em sembla injust jutjar-los ara. En tot cas, les conclusions són dos: el sindicalisme ha de defensar sempre la llibertat i la democràcia i ha de ser transparent.