Llum verda al decret per exhumar les restes de Franco

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per explicar els detalls del Reial decret llei que l'Executiu ha aprovat i que dóna empara legal a l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.





Calvo ha dit que l'exhumació és "urgent" i que es farà per respecte i per dignitat. "No podem perdre un sol instant. No ho farà aquest Govern", ha agregat.





Ha considerat que queda molt per fer en matèria de memòria històrica a Espanya i de respecte a totes les víctimes de la contesa. "No hi ha una sola democràcia que hagi sostingut una situació com la que hem sostingut més de quaranta anys", ha sentenciat.





La vicepresidenta ha destacat el respecte a totes les víctimes i ha explicat que parlaran amb la família per acordar a quin lloc "digne i respectuós" es traslladaran les restes en el termini de quinze dies.





Preguntada pels periodistes sobre per què no s'ha fet abans aquesta normativa, la vicepresidenta ha dit: "Anem tard. Nosaltres també anem tard", i ha promès que el Govern de Pedro Sánchez "ja no va a anar tard".





En aquest sentit, ha argumentat: "Nacions Unides insisteix que no és sostenible seguir amb aquesta situació. Tenim un informe d'experts que diu que és urgent exhumar les restes de Franco. I tenim un pronunciament del Congrés el 2017".





El Govern estatal preveu que "amb tots els terminis de temps ens anirem a final d'any" i ha explicat que "la família pot disposar de fer-se càrrec de les restes del seu familiar i de portar-los al lloc que considerin oportú. Anirem acoblant els terminis i els temps conforme la realitat dels vagi filant.





DECRET-LLEI





El Reial decret llei modifica determinats aspectes de la Llei de Memòria Històrica amb l'objectiu de donar cobertura legal al procés.





La iniciativa modifica l'article 16 de la Llei de Memòria Històrica, dedicat al Valle de los Caídos i que assenyala que "en cap lloc del recinte podran dur-se a terme actes de naturalesa política ni exaltadores de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme". Ara tindrà un paràgraf més que indicarà la urgència d'exhumar les restes del dictador i indicarà el procediment per fer-ho.





Una vegada que el Reial decret llei es publiqui dissabte en el Butlletí Oficial de l'Estat, tot i s'ha d'obrir un procediment administratiu al llarg del qual les parts implicades -entre elles la família del dictador- podrà presentar al·legacions si així ho desitgen.





A més, el Govern central té la voluntat d'esperar que el Reial decret llei sigui convalidat pel Congrés dels Diputats -en el termini d'un mes- abans de realitzar l'exhumació de Franco, tot i que l'executiu podria actuar sense esperar a l'aval de la Cambra Baixa.





PP I CIUTADANS





El Partit Popular ha avançat aquesta setmana que es planteja recórrer el decret i que ha recorrerà tots els decrets que l'executiu de Pedro Sánchez aprovi per governar i que no estiguin justificats en termes d'urgència.





El secretari general del PP, Teodoro García, ha dit que "el que farem és plantar cara i recórrer aquestes mesures per reial decret que Sánchez intentarà aprovar durant el proper any. Anem a recórrer tots aquells que no tinguin caràcter d'urgència i que no estiguin previstos en l'ordenament com urgents".





Per la seva banda, Ciutadans proposa convertir la Vall dels Caiguts en un "Arlington espanyol" per convertir-lo en un lloc de reconciliació, com el cementiri militar nord-americà construït durant la Guerra Civil nord-americana.









PDECAT





La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha celebrat aquest divendres el decret llei que del Govern central per exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos i que el PSOE, "després d'haver governat 15 anys, comenci a fer mesures que fa temps" que el PDeCAT demanava.





En declaracions als mitjans, la diputada del Congrés ha reiterat que l'exhumació ha d'anar acompanyada de l'anul·lació dels judicis del franquisme, però ha assegurat que votaran a favor del decret llei perquè sempre estan a favor d ' "acabar amb tot el que fa olor a franquisme ".





FUNDACIÓ FRANCO





Francisco Martínez-Bordiú, nét de Francisco Franco, ha confirmat que la Fundació que porta el nom del dictador ha avisat formalment al Govern central que pot incórrer en un delicte de prevaricació per utilitzar un decret llei per treure les restes mortals de Franco del Valle de los Caídos.





Ha explicat que l'Executiu va convidar la família del dictador a mantenir una reunió entre les dues parts per tractar l'exhumació i els néts de Franco van declinar l'oferta perquè, segons ha dit, per dir al Govern que no estaven d'acord, preferien no reunir-se.