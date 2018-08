Les infernals obres de reforma de les urgències de la Vall d'Hebron

La Vall d'Hebron va començar fa una setmana unes obres parcials de reforma a la primera planta del centre hospitalari, on es troba l'àrea d'urgències. La reforma pretén remodelar aquest espai per adequar-lo a la demanda real de pacients que acull l'hospital.





No obstant això, el sindicat CGT (Confederació General del Treball) ha llançat un avís de les condicions lamentables en què s'estan executant aquestes obres. Segons informa l'organització sindical, la pressió sonora que estan aconseguint les reformes supera el llindar establert com suportable per a una jornada laboral i està afectant el benestar tant dels malalts com dels professionals.





Aquest llindar se situa en els 80 decibels, mentre que a la primera planta de la Vall d'Hebron s'estan assolint nivells de 90 decibels. Aquest soroll no només dificulta la feina dels sanitaris, sinó que pot agreujar el repòs dels pacients que es troben en urgències i que necessiten gaudir d'un ambient tranquil i confortable.





Es dóna la circumstància que, en ser unes obres parcials, s'ha desplaçat a un contingent de pacients a una part concreta de l'àrea d'urgències, de manera que al soroll excessiu se suma la falta d'espai.





Una representant del sindicat, ha explicat a Catalunyapress que amb el soroll "estàs més irritable, a més el trasllat de pacients ens treu espai, estem més justos". "L'ideal, preveient que anaven a fer obres amb les màquines, hagués estat portar malalts a altres hospitals o a altres àrees de l'hospital", comenten des de CGT.





Les obres, que formen part del pla director presentat el passat 19 de març pel gerent de l'hospital, Vicenç Martínez Ibáñez, es preveu que durin almenys fins al novembre.





Des de la CGT de l'Hospital Vall d'Hebron es demana al centre que prengui "les mesures tècniques i d'organització pertinents per controlar que això no passi" en el que queda d'obres. A més, el sindicat ha facilitat a aquest mitjà un vídeo on es pot apreciar l'alt nivell de soroll que han de suportar els pacients d'urgències, molts d'ells amb problemes greus.