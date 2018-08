Les pitjors vacances menorquines d'Artur Mas

Artur Mas porta anys estiuejant a l'illa de Menorca. Però el que sens dubte hi haurà representat per a ell una novetat és la contestació social que s'ha trobat aquestes vacances.





L'expresident de la Generalitat ha estat increpat aquest divendres mentre es trobava navegant a prop del far de Favàritx (Menorca). En concret, diversos tripulants d'un altre vaixell ho han reconegut i han començat a insultar al crit de "lladre" o "covard".









Així mateix, els tripulants de l'embarcació que ha insultat a Mas han gravat, i posteriorment compartit via Twitter un vídeo en què es veu com aquests repeteixen una i altra vegada "Arriba España", al mateix temps que treuen el seu dit cor en direcció cap a on es trobava l'expresident.





LA CALA I LA BANDERA ROJA





A més, segons informa ' Crònica Global ', Artur Mas va rebre les crítiques d'un socorrista a la Cala Galdana per haver-se endinsat en l'aigua amb la bandera vermella onejant al pal. El socorrista li va donar un cop reprimenda al Molt Honorable i li va recordar les regles bàsiques d'un banyista responsable.