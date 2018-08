El Govern passa el cap de setmana al "ranxo d'Aznar" per reflexionar sobre els reptes a llarg termini

Casa de la finca de Quintos de Mora, a Los Yébedes, Toledo





El president del Govern, Pedro Sánchez, reuneix aquest dissabte de manera informal als seus ministres a la finca de l'Estat de Quintos de Mora (Toledo) per reflexionar amb ells sobre els reptes que afronta Espanya en el mitjà i llarg termini.





En línia amb la retirada que Sánchez va organitzar abans de Nadal amb els membres de l'Executiva del PSOE a Daimiel (Ciutat Real), el president reuneix el seu gabinet per a, en un ambient més distès que el de les reunions del Consell de Ministres o els despatxos amb els ministres, analitzar amb ells els reptes que té per davant el país i fer-ho "amb una mirada llarga", allunyada del curt termini en el qual sovint es mou el dia a dia d'un govern, explica un alt càrrec de l'Executiu .





L'agenda de Nacions Unides per impulsar el desenvolupament sostenible i reduir les desigualtats arreu del planeta (agenda 2030), el canvi del model productiu espanyol per potenciar la indústria i la innovació, o el repte demogràfic que planteja l'envelliment de la població o el èxode rural són alguns dels temes que els membres del Govern preveuen tractar, entre d'altres, avancen les mateixes fonts.





Els membres de l'Executiu tindran a més l'oportunitat de compartir les seves reflexions o inquietuds en aquells temes en què estan especialitzats i coneixen en major profunditat.

La jornada de convivència quedarà reduïda finalment a dissabte i, en nom de preservar la intimitat de la trobada, no hi haurà cobertura informativa de la mateixa, per la qual cosa no s'ha convocat els mitjans de comunicació.





Aquest retir té lloc dos dies abans que Sánchez emprengui dilluns una gira iberoamericana que el portarà, per aquest ordre, i al llarg de tota la setmana vinent, a Xile, Bolívia, Colòmbia i Costa Rica.





Reunió formal del Consell de Ministres (Europa Press)





GEORGE BUSH I "EL RANCHO D'AZNAR"





Enclavada en les Muntanyes de Toledo, la finca de Quintos de Mora abasta una superfície de més de 6.800 hectàrees i pertany al municipi de Los Yébenes (Toledo). Propietat de l'Estat des de 1942, ha estat el lloc escollit per alguns presidents del Govern per rebre les visites d'altres mandataris, com va fer José María Aznar amb el nord-americà George W. Bush el 2001.





La consellera de Seguretat Nacional de Bush en aquells dies, Condoleeza Rice, va batejar al lloc com "el ranxo d'Aznar", en una anècdota que va donar major popularitat al recinte.





Tant Aznar com després Zapatero van usar la finca de Quintos de Mora no només per allotjar als seus hostes internacionals, sinó també per gaudir ells d'uns dies de descans. Va ser també en aquest enclavament on el president Aznar va preparar amb Mariano Rajoy el 2003 els canvis en el Govern i el PP després de triar-li com el seu successor en el partit.