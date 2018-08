Sánchez i els seus ministres s'han reunit per a reflexionar sobre el projecte d'Espanya per 2030

Pedro Sánchez i els seus ministres aquest dissabte a Cinquens de Mora





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha donat per acabada al voltant de les 19 hores de dissabte la reunió que ha mantingut amb els ministres que conformen l'executiu a la finca de l'Estat Quintos de Mora, situada a Los Yébenes (Toledo), i que tenia com a objectiu traçar l'estratègia política de cara al nou curs polític.





Segons han assenyalat des de Moncloa, Sánchez ha mantingut una trobada "distès" durant la jornada d'aquest dissabte amb el seu equip de Govern per "reflexionar sobre el projecte d'Espanya per a l'any 2030".





En aquesta línia, el líder de l'Executiu ha instat els seus ministres a crear un projecte que aspiri a "transcendir" la present legislatura amb una "potent" agenda de canvi "europeista i sostenible". De la mateixa manera, Sánchez ha defensat a la xarxa social Twitter que pretén un impuls transformador per aconseguir un país "més just, solidari, igualitari i feminista".





Fonts de Moncloa han informat a Europa Press que el president del Govern es quedarà durant la nit en el complex de la finca amb la seva dona i es desplaçarà demà a Madrid. No ha estat el cas dels ministres, que han abandonat la finca un a un en els seus cotxes oficials al final de la reunió.





UN HELICÒPTER I NOU HORES DE REUNIÓ





Sánchez ha arribat a la finca en helicòpter, al voltant de les 10:00 hores d'aquest dissabte, mentre que els ministres que conformen l'executiu han anat arribant un a un en els seus cotxes oficials, sent la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Maria Reyes Maroto, la primera a fer acte de presència en el complex. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha estat l'últim a arribar a aquesta trobada que ha durat al voltant de nou hores.





El líder de l'Executiu ha utilitzat aquest mitjà de transport com ja va fer el 2001 l'expresident del Govern José María Aznar per desplaçar-se a la seva trobada en aquesta finca amb el seu homònim en el càrrec dels Estats Units, George Bush.









Així mateix, el també expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va utilitzar l'helicòpter en la reunió que va mantenir a Quintos de Mora amb l'exlíder brasiler Lula da Silva el 2007.





AMBIENT DISTÈS





En línia amb la retirada que Sánchez va organitzar abans de Nadal amb els membres de l'Executiva del PSOE a Daimiel (Ciutat Real), el president reuneix el seu gabinet per a, en un ambient més distès que el de les reunions del Consell de Ministres o els despatxos amb els ministres, analitzar amb ells els reptes que té per davant el país i fer-ho "amb una mirada llarga", allunyada del curt termini en el qual sovint es mou el dia a dia d'un govern, explica un alt càrrec de l'Executiu .





L'agenda de Nacions Unides per impulsar el desenvolupament sostenible i reduir les desigualtats arreu del planeta (agenda 2030), el canvi del model productiu espanyol per potenciar la indústria i la innovació, o el repte demogràfic que planteja l'envelliment de la població o el èxode rural són alguns dels temes que els membres del Govern preveuen tractar, entre d'altres, avancen les mateixes fonts.





Aquest retir té lloc dos dies abans que Sánchez emprengui dilluns una gira iberoamericana que el portarà, per aquest ordre, i al llarg de tota la setmana vinent, a Xile, Bolívia, Colòmbia i Costa Rica.





Reunió formal del Consell de Ministres (Europa Press)





GEORGE BUSH I "EL RANCHO D'AZNAR"





Enclavada en les Muntanyes de Toledo, la finca de Cinquens de Mora abasta una superfície de més de 6.800 hectàrees i pertany al municipi de Los Yébenes (Toledo). Propietat de l'Estat des de 1942, ha estat el lloc escollit per alguns presidents del Govern per rebre les visites d'altres mandataris, com va fer José María Aznar amb el nord-americà George W. Bush el 2001.





La consellera de Seguretat Nacional de Bush en aquells dies, Condoleeza Rice, va batejar al lloc com "el ranxo d'Aznar", en una anècdota que va donar major popularitat al recinte.





Tant Aznar com després Zapatero van usar la finca de Cinquens de Mora no només per allotjar als seus hostes internacionals, sinó també per gaudir ells d'uns dies de descans. Va ser també en aquest enclavament on el president Aznar va preparar amb Mariano Rajoy el 2003 els canvis en el Govern i el PP després de triar-li com el seu successor en el partit.