Aragonès se suma a la condemna d'Arrimadas, Iceta i Albiol de l'agressió a una dona per treure llaços

Llaços grocs al Parc de la Ciutadella





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas; el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, i el líder del PSC, Miquel Iceta, han condemnat la presumpta agressió a la dona d'un militant de Cs aquest dissabte a Barcelona per treure llaços grocs, segons ha informat aquest partit en un comunicat .





Arran d'aquest incident que s'ha registrat cap a les 12.00 hores a les proximitats del parc de la Ciutadella a Barcelona, Arrimadas ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que "defensi milions de catalans que estan sent atacats pel separatisme i deixi de blanquejar als que trenquen la convivència a Catalunya ".





Per la seva banda, Iceta ha condemnat l'agressió a Twitter apel·lant a la llibertat d'expressió i al respecte a la diversitat d'opinions, que ha qualificat com a "base de la convivència".





El president del PP a Catalunya també ha reaccionat a Twitter a aquest incident i ha advertit que "si el Govern de Sánchez no actua a Catalunya acabarem malament".





LA GENERALITAT CONDEMNA L'AGRESSIÓ





També el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha condemnat l'agressió a la dona d'un membre de Cs aquest dissabte a les proximitats del parc de la Ciutadella a Barcelona per treure llaços grocs: "La Generalitat condemna qualsevol agressió sense matisos ".





El vicepresident en declaracions a TV3 recollides per Europa Press aquest dissabte, ha defensat la llibertat d'expressió i la integritat física de tots els ciutadans catalans i ha indicat que espera que s'aclareixi el que ha passat.





Aragonès, que ha acudit a un sopar a Fontanilles (Girona) amb empresaris i emprenedors del món de l'exportació, ha assegurat que condemnaran tota violència "estigui tenyida de la ideologia que estigui tenyida".





Els Mossos d'Esquadra han identificat quatre persones implicades en l'incident que s'ha produït aquest dissabte cap a les 12.00 hores a les proximitats del parc de la Ciutadella de Barcelona, i segons han informat a Europa Press, una dona ha hagut de ser atesa en l'Hospital del Mar.





Els agents han assegurat que desconeixen que ha passat, ja que no hi ha cap prova tangible i han informat que es tractaria d'un cas d'acusacions creuades, tot i que encara no s'han registrat denúncies per cap de les parts.





CALLA LA BOCA ESTRANGERA DE MERDA!





Segons explica el diari barceloní La Vanguardia, el marit de la dona agredida, que és militant de Ciutadans, ha explicat que caminava amb la seva dona i els seus tres fills, amb els quals havia anat de compres, i s'han detingut a retirar llaços grocs i recollir alguns que estaven ja tirats a terra, al costat de la reixa del parc de la Ciutadella, quan se'ls ha acostat un home, que anava acompanyant a una senyora en cadira de rodes.





L'home presumptament els ha recriminat que estiguessin traient llaços grocs i els ha amenaçat amb trucar a la Guàrdia Urbana. Durant la discussió, segons la versió del marit de l'agredida, la seva esposa, que és d'origen rus però nacionalitzada espanyola, ha intervingut explicant que ella no tirava els llaços grocs a terra, al que l'agressor li ha increpat dient-li: "¡ callate la boca, estrangera de merda! ".





Després d'un altre encreuament de paraules, l'home ha propinat un cop de puny a la dona i l'ha fet caure a terra. Segons el marit, l'home s'ha abalançat contra la dona caiguda i han hagut de subjectar, mentre uns transeünts els han separat i l'home ha fugit corrent amb la dona que estava a la cadira de rodes, i que també li recriminava la seva actuació.





El marit de l'agredida ha perseguit al presumpte agressor cridant "policia, policia!" I, segons la seva versió, han aparegut de dins del parc dos mossos que han aconseguit interceptar l'agressor i l'han identificat. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar i, segons la seva parella, pateix un trencament d'envà nasal i té un ull inflat.