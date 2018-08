Dimas Gimeno pacta la seva renúncia amb el consell d'administració d'El Corte Inglés

Dimas Gimeno, expresident d'El Corte Inglés (Europa Press)





El consell d'administració d'El Corte Inglés ha acceptat la renúncia com a conseller de Dimas Gimeno, expresident del grup, després de l'acord entre les parts, ha informat la cadena de grans magatzems.





La renúncia de Gimeno es produeix hores abans que aquest diumenge se celebri la junta general del grup, en què s'anava a estudiar el seu cessament com a membre del consell. Amb la sortida de Gimeno del màxim òrgan de govern, s'extingeix tota la seva relació jurídica amb el Grup El Corte Inglés.





A mitjans del passat mes de juny, el consell d'administració d'El Corte Inglés va aprovar per unanimitat la destitució de Dimas Gimeno com a president i va aprovar el nomenament de Jesús Nuño de la Rosa com a president executiu.