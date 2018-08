El VAR i la gespa protagonitzen la victòria del Barça sobre el Valladolid (0-1)

Dembélé, autor de l'únic gol de la trobada (Getty Images)





El Futbol Club Barcelona ha guanyat 0-1 al José Zorrilla gràcies a un gol de Dembélé en la segona meitat. L'estat de la gespa i l'empenta del Valladolid en els segons 45 minuts van poder desequilibrar la balança. El VAR va anul·lar un gol de Keko Gontán per fora de joc en el descompte. Bona actuació de Ter Stegen i Masip.





El Barcelona va aconseguir la seva segona victòria de la temporada, la primera com a visitant, amb molta dificultat i més suspens. El mal estat de la gespa, replantat fa tan sols dos dies, va dificultar la circulació del joc i va provocar l'abusiva solució de la pilota llarg.





Masip, però, va ser el gran protagonista de la primera meitat en salvar el primer gol amb dues bones mans davant Luis Suárez i Coutinho. El Valladolid va ser de menys a més en el seu debut a Primera al seu estadi quatre anys després, i va buscar la velocitat de Toni Vila i el joc d'esquena de Ünal per fer mal als culers. No va ser efectiu fins als últims minuts, quan el quadre de Valverde va perdre força.





Abans va arribar el gol de Dembélé en una gran acció aèria (com no) amb Sergi Roberto salvant en la línia de fons i el francès materialitzant el gol que va donar la victòria. A partir d'hi ha, el Barça va ser més apàtic i va donar dos passos enrere, donant esperança als castellans. La insistència va tenir premi en el descompte, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc de Keko. Al final, tres punts i cap lesió (miracle) en una gespa que no pot permetre l'autoproclamada "millor Lliga del món".