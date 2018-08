El Govern prepara una reforma perquè els autònoms no cotitzin en els períodes de baixa

Magdalena Valerio, ministra de Treball (Europa Press)





La relació dels autònoms amb la seva salut té molt a veure amb la reforma del sistema de contingències comunes que preveu posar en marxa el Govern de cara al proper curs. No només es veuen obligats a renunciar a la seva activitat i, per tant, als seus ingressos; sinó que han de seguir assumint les despeses fixes com la quota a la Seguretat Social. És per aquest motiu que eviten tot el possible sol·licitar la baixa per incapacitat temporal. Tant que generen tots els anys un superàvit en les mútues que supera els 350 milions d'euros.





Segons avança el diari digital 'El Confidencial', les associacions d'autònoms porten anys reclamant una modificació de la protecció als autònoms en situació d'incapacitat temporal. El Ministeri de Treball està estudiant bonificar al 100% la quota a la Seguretat Social per als períodes d'incapacitat temporal per contingències comunes. Aquesta modificació suposaria elevar la renda disponible que els queda als autònoms quan no puguin mantenir la seva activitat. Una ajuda que en termes pressupostaris no arribaria als 300 milions d'euros i que seria molt útil per a aquests treballadors.





Els responsables del Ministeri de Treball reprendran les reunions amb les associacions d'autònoms a partir de la segona setmana de setembre. Aquest és un dels punts prioritaris per a les dues parts, de manera que s'abordarà al llarg de setembre. "És una situació d'especial urgència per als autònoms", explica Eduardo Abad, secretari general de UPTA.





"No podem entendre que els autònoms no tinguem accés a la vigilància de la salut", denuncia Abad. La baixa protecció que ofereix la Seguretat Social als autònoms en situació d'incapacitat temporal suposa un clar desincentiu perquè sol·licitin la baixa. D'aquí que l'any 2017 només 350.000 autònoms agafessin la baixa dels més de 3 milions de cotitzants.





No obstant això, la cotització per contingències comunes és obligatòria per a tots ells, encara que posteriorment molt pocs es beneficiïn d'aquesta protecció. Segons les dades recopilades per UPTA, el 2017 la Seguretat Social va recaptar gairebé 1.100 milions d'euros per aquestes cotitzacions.





Per contra, a penes va emprar 720 milions per abonar les prestacions durant la baixa temporal. El resultat és que el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) genera a la Seguretat Social un superàvit de poc més de 350 milions d'euros en matèria de contingències comunes. Per a les associacions, no té sentit que hi hagi una quota obligatòria que no repercuteixi en el benefici dels propis cotitzants.





Segons les seves estimacions, perdonar la bonificació tindria un cost d'uns 280 milions d'euros, diners que aniria directament a elevar la renda disponible mensual dels autònoms. La prestació mitjana que perceben els treballadors en baixa temporal és de 550 euros mensuals i la quota d'autònoms arriba als 276 euros. Això vol dir que els queda una renda mitjana de poc més de 270 euros mensuals en absència d'altres fonts d'ingressos.





A més, la cotització per contingències comunes és obligatòria per a tots els autònoms. No passa el mateix amb les contingències professionals, que són optatives per als treballadors per compte propi. Això significa que els autònoms no poden escapar a aquesta quota, però molt pocs es beneficien de les seves aportacions.