El PP s'enfrontarà a "la debilitat i radicalitat" del Govern des de la seva majoria al Senat

Ignacio Cosidó, nou portaveu del PP al Senat (Europa Press)





El PP adverteix que farà servir la majoria absoluta que té al Senat per fer front a la "extrema debilitat" i "gran radicalitat" del Govern de Pedro Sánchez, que tracta d'evitar la majoria absoluta dels populars en aquesta cambra.





El Grup plantejarà iniciatives per a la defensa especialment de la unitat d'Espanya, "la gran prioritat", però també el creixement econòmic i l'exercici de les llibertats, per exemple, per triar educació i emprar el castellà.





Així resumeix Ignacio Cosidó en una entrevista amb Europa Press el treball a partir de setembre del Grup Popular del Senat del que ell és nou portaveu i que compta amb una àmplia majoria absoluta. Els 'populars' es preparen per reaccionar davant d'un Govern que ha acordat amb Podem treure al Senat l'única capacitat real de veto que li queda, la de tornar el sostre de despesa a l'Executiu. La proposta és que en aquest assumpte, com en tots els altres, el Congrés tingui l'última paraula.





Cosidó, que no ha estalviat crítiques al Govern per aquesta iniciativa, ha explicat que el seu partit serà "lleial" amb el Govern en assumptes com terrorisme i seguretat nacional, però "contundent" en polítiques sectorials. Ha acusat l'Executiu d'haver generat en tres mesos una "crisi migratòria", obert debats que "divideixen" com el del franquisme, aprovat iniciatives de "discutible legalitat" i d'haver iniciat un camí econòmica "equivocada".





Ignacio Cosidó ha subratllat que per al seu partit la "gran prioritat" és defensar la unitat del país davant les pretensions secessionistes, però també mantenir "tant sí com" el creixement econòmic i impedir "retallada de llibertats: sigui perquè els pares eduquin els seus fills en els seus propis valors, sigui per a l'ús del castellà en qualsevol lloc d'Espanya ".





FINANÇAMENT AUTONÒMIC I MENORS MIGRANTS, DEBATS PENDENTS





Entre altres qüestions, el PP vol reactivar la Comissió General de Comunitats Autònomes per debatre en el nou curs polític sobre finançament autonòmic i sobre la situació dels menors immigrants que arriben sols a Espanya. Ignacio Cosidó apunta que aquesta "interlocució" amb i entre les autonomies s'ha d'aprofitar també davant la situació a Catalunya.





Aquesta és l'única comissió en la qual poden participar i debatre el Govern i els executius autonòmics, però ha tingut una escassa activitat en els últims anys. El president valencià, Ximo Puig, va reclamar fa mesos comparèixer en aquest fòrum per parlar de finançament, però no ha tingut de moment resposta.





Gairebé totes les comissions del Senat han mantingut aquest mateix to baix, amb una mitjana d'una reunió cada dos mesos i fins i tot en algun cas, com la comissió d'Entitats Locals, amb només dues sessions en dos anys de legislatura.





Cosidó defensa que en la cambra alta es fa "una bona feina, de qualitat", però que té "un problema d'imatge" i que vol que en aquesta nova etapa sigui "instrument d'oposició a un govern extremadament feble".





PREVENIR LA CORRUPCIÓ





El PP treballa també en el nou impuls que pretén donar a la comissió d'investigació del finançament dels partits, en què els populars treballen en solitari sobre els comptes de la resta de formacions polítiques.





L'oposició acusa els populars de buscar una rèplica al Senat a la investigació dels seus comptes al Congrés, on han hagut de comparèixer el propi Luis Bárcenas, extresorer del PP, o María Dolores de Cospedal i Javier Arenas.





Cosidó insisteix que volen trobar fórmules per millorar el finançament dels partits, fer-la transparent, prevenir la corrupció, no només castigar-la, i que per això la comissió durarà "tot el temps que sigui necessari".