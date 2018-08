Almenys quatre morts i una desena de ferits en un tiroteig massiu a Florida

Vehicle policial de Jacksonville (Facebook)





La policia de Jacksonville (Florida, EUA) ha informat aquest diumenge d'un "tiroteig massiu" durant la celebració d'un campionat de videojocs de futbol americà Madden. Les primeres informacions parlen que un individu ha entrat al recinte tancat on es celebrava el torneig i ha disparat de forma indiscriminada contra els participants.





Alguns mitjans parlen que podria haver-hi almenys quatre morts i una desena de ferits, tot i que les autoritats no han confirmat la xifra de víctimes.





El sospitós d'haver comès el tiroteig ha estat abatut i en aquests moments es busca un possible segon autor.





Les autoritats policials demanen a aquells que estan amagats al lloc dels fets que romanguin tranquils on es trobin, sense fugir: "Et trobarem, si us plau no surtis corrent".





La policia de la localitat ha acordonat la zona i ha demanat a la gent que no s'acosti al recinte.