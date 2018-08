El Madrid es treu l'espina de Montilivi i goleja el Girona (1-4)

Benzema va marcar dos dels quatre gols del Madrid (Getty Images)





El Reial Madrid va sumar una nova victòria (1-4) davant el Girona a Montilivi. Els de Lopetegui no van tenir un partit senzill, sobretot en una primera mitja hora que va brodar el Girona, però dos penals sobre Asensio i una gran contra finalitzada per Bale li va donar un nou triomf al conjunt blanc, que a poc a poc es va semblant a el que vol el basc. Keylor va tornar a sortir de titular.





El Reial Madrid va sumar tres punts més en una plaça que la temporada passada es va ennuegar, i en aquesta temporada va estar durant mitja hora lligat de mans però Asensio va provocar dos penals que li van donar la volta a la truita que van completar Bale i Benzema.





La posada en escena del partit sorprenent, ja que la pressió de Girona ofegava a un Madrid que no tenia forma de fer-li mal als gironins. Va avisar Benzema, però estava en fora de joc, i en la següent una arrencada de Lozano es va plantar davant Keylor, va bloquejar un defensa, però el rebuig li va caure a Borja García que la va posar a l'escaire per avançar al seu equip.





Després del gol, el conjunt d'Eusebio va intentar llançar alguna contra en les botes de Portu, però amb el pas del temps els de Lopetegui es van fer amb el domini de la pilota i del partit. Fruit del domini va néixer la jugada del penal que Sergio Ramos amb una subtil panenka per empatar el partit i tornem-hi.





La segona part va començar amb un Madrid més relaxat amb el gol i fent el joc que li agrada a Lopetegui. Va avisar Bale i posteriorment una pressió alta d'Asensio davant Pons que es va confiar i li va donar un cop de peu a Asensio que va ser més llest que el defensor perquè Benzema posés la remuntada al marcador.





El gol va fer que s'obrís definitivament el partit i amb espais el Madrid se sent a gust, i després d'una gran passada d'Isco a l'espai per Bale, va córrer i va definir d'allò més bé per tancar el partit.





Després del gol, el conjunt de Lopetegui va jugar a plaer i va seguir dominant el partit, davant un Girona desfondat i per aquí va fer aigües perquè Benzema sumés un nou gol per completar la golejada. Tres punts més per al Madrid que a poc a poc va engreixant la màquina.