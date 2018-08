Migració, desinformació i transparència

El debat sobre la migració s'està realitzant en un món desinformat on no existeixen les solucions simples, ni les formules màgiques, i es potencia el fet d'amagar la veritat dels fets, es distorsionen les dades perquè no es vegi la veritable cara del problema: que tenim sense resoldre les desigualtats globals que són les autèntiques causants dels grans fluxos migratoris.





No és casual, que, en els països d'occident, les receptores de migrants, la percepció del nombre i el caràcter d'aquests és errònia, per la qual cosa cal pensar quins grups estan induint a que això passi.





Un recent estudi d'Alesina, Miano i Stantcheva (2018.07.31) publicat per American EconomicReview, posa de manifest que el debat migratori es basa en percepcions errònies sobre dos conceptes importants: el nombre i el caràcter dels immigrants. I que aquestes dues condicions predisposen als ciutadans, segons l'enquesta que han realitzat als Estats Units i sis països de la UE (França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya i Suècia), els porten a conseqüències no desitjades per desenvolupar polítiques de redistribució.





Així que les imatges pertorbadores de vaixells abarrotats, nàufrags, perill de no sortir amb vida de la seva aventura migratòria, són utilitzats per alguns per atemorir una població mitjana, ja de per si temorosa de perdre el poc que va salvar de l'última crisi econòmica. És la idea que, ens envaeixen!





Així a les preguntes que aquests autors van realitzar en l'enquesta duta a efecte, preguntant Quants migrants havia al seu país? Als EUA es creien que hi havia un 30% de la població, quan en realitat és del 10%, i el mateix va passar a França, Itàlia, Regne Unit, i Alemanya, excepte a Suècia, que la percepció va ser del 27% quan és del 17%.





Preguntat sobre quants eren musulmans, la percepció era del 23% quan és el 10%, i preguntat quants eren cristians, als EUA pensaven que eren el 40% quan són el 61% i al Regne Unit que eren el 30%, quan són el 58%. I a la resta disparitats similars. En tots els països se'ls veu com més pobres, menys educats i amb menys possibilitats de desenvolupar treballs, i que són pobres per falta d'esforç. Com menys estudis té l'enquestat, la bretxa de percepció s'engrandeix. En l'estudi s'agrupen les respostes per analitzar el suport a la migració i la conclusió va ser que a més suport a la migració més resposta positiva a les polítiques de redistribució en general.





Des d'aquest anàlisi es poden classificar les polítiques que s'alineen amb una política redistributiva i els que són anti, per distingir-los en els debats polítics simplistes, perquè el que amaguen són polítiques molt conservadores que no volen que l'Estat de Benestar sigui un dret constituent que es reforci dia a dia.





Com diu Amparo González d'Economistes Enfront de la Crisi, en el seu article 'Caminem en cercle', parlem de crisi migratòria, com si estigués demostrat que existeix com a tal, seguim donant voltes sense trobar la sortida a la solidaritat europea. És una realitat kafkiana, diu l'autora, es parla d'un problema, que no és tal, les arribades per vies marítimes des d'octubre de 2015 s'han reduït en un 95% segons dades del Consell d'Europa.





No obstant això, se senten poques veus per desmitificar el que s'ha donat per cridar l'efecte crida, una teoria perversa alimentada pels que defensen el "tancament de fronteres" i s'oposen a la redistribució.





No cal sorprendre d'aquestes polítiques que amb la desinformació controlen millor a una societat sotmesa a les pors del futur, perquè aquest futur sigui menys solidari, menys sensible i una fortalesa on les ments d'una ciutadania captiva siguin cada vegada menys sensibles i es consolidi una ideologia xenòfoba. O aixequem aviat la veu o ho lamentarem en el futur.





Les ONG tenen un paper importantíssim, no només en l'atenció directa, sinó en enderrocar els murs dels que presoners d'aquestes ideologies pensen que un migrant sigui una persona que ve a robar-li la seva sanitat, la seva educació, la seva forma de vida i la seva convivència , quan el repte de la humanitat és assegurar que les comunitats multiculturals visquin juntes en pau.





Aquesta és la cultura que volem crear per superar els dilemes socials no resoltes. Respondre a aquest deteriorament amb noves propostes que sorgeixin dels col·lectius socials amb una informació contrastada i que exerciti el seu dret a saber per ser actors socials d'aquest nou ordre de possibilitats on sortim del col·lapse de la desconfiança per entrar en l'univers de la convivència.