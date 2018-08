Una GC de pel·lícula

Llegeixo amb interès i sorpresa Sangre, sudor y paz (Península), de Lorenzo Silva, Manuel Sánchez i Gonzalo Araluce. Sento vergonya però també gratitud. No és un llibre neutral, ja que està del costat dels que van combatre a la banda etarra, terroristes amb objectius polítics ia la qual les forces i cossos de seguretat de l'Estat van reduir a la més absoluta inoperància. Conté històries que no s'han de ignorar, i que "només avui i aquí s'han recopilat, ordenades i relacionades". S'explica que Kubati, l'assassí de Yoyes, li va dir el següent a un policia: "Saps ?, he estat tota la tarda pensant i quina raó tenia qui us va batejar amb el nom de txakurras (gossos), ja que per descomptat no hi ha gossos com vosaltres, com la Guàrdia Civil; si trobeu la menor pista no us doneu per satisfets fins no haver explotat al límit ".





Durant anys es va repetir que "la vida dels nostres lluitadors val cent vegades més que la d'un fill d'un txakurra" (un mantra que repugna al degut respecte a la condició humana).





Així, moltes famílies van passar de la il·lusió i les ganes de viure al plor i al silenci, en tot just set segons. Víctimes d'un dany que no pot ser restituït. Un assetjament i una maldat que perdura encara avui quan s'homenatja criminals depravats. Enviliment social.





La banda va passar molts anys com a antifranquista però no ho va ser pròpiament: "No lluitem contra Franco. Lluitem contra Espanya". Els autors d'aquest llibre ressalten que el règim del 18 de juliol no va saber fer-los front i que va emprar mètodes de guerra per temps de pau. Una repressió incompetent i desmesurada va col·locar a ETA com "la personificació de la lluita antifranquista, inclinant a la població basca del seu costat". A més la policia tenia llavors una preparació escassa i els seus mitjans eren molt ineficaços. El 1983, el Pla ZEN, del Govern de Felipe González, va rotar 180 graus aquell panorama. Vindrien grans èxits: Sokoa i Bidart, I va caure el mite de la imbatibilitat etarra. Una GC de pel·lícula, amb un coneixement gairebé complet del complex logístic etarra, després d'anys de treball i eficàcia; preveient fins a l'últim detall en cada operació. La direcció etarra ( "una partida d'individus ja instal·lats en la demència i la irracionalitat") no era ja capaç d'imaginar el gran cop que la GC planejava contra ella. Respecte admiratiu i homenatge democràtic.