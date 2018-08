El Govern central defensarà Llarena "fins a les últimes conseqüències"

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha negat aquest dilluns que s'hagi produït un canvi de posició al Govern central sobre la defensa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena front a la demanda civil que els polítics independentistes fugats d'Espanya han presentat contra ell en Bèlgica i ha assegurat que l'Executiu li defensarà "fins a les últimes conseqüències".





Delgado ha incidit que "no hi ha hagut un canvi de posició de l'Executiu o del Ministeri de Justícia" sinó "un estudi de cadascuna de les accions que s'havien de realitzar per a realitzar-bé" i, per tant, "no hi ha una fissura entre l'Advocacia General de l'Estat, el Govern i la ministra de Justícia". "Ho puc garantir", ha tancat.





Segons ha explicat, s'han publicat "determinades informacions" que no sap "si interessades o intoxicades", en les quals es "manejava documentació que no eren informes definitius", ja que des de l'informe que va fer l'Advocacia de l'Estat sobre el cas el 31 de juliol, que "no entra en el fons" de la demanda perquè el Govern central no la tenia, "no hi ha ni un sol informe oficial" que tanqui la posició de l'Executiu.





"No hi ha un sol informe oficial, sí que hi ha documents de treball en els quals hem plantejat moltes alternatives perquè som responsables i hem de pensar totes les conseqüències tècnic jurídidas del que fem", ha detallat. Eren, segons ha dit, "esborranys" interns.





En aquesta línia, ha argumentat en una entrevista a RNE que el Govern ha fet "un exercici de transparència": "Cada pas que ha donat el Ministeri de Justícia, l'Advocacia General de l'Estat, les persones i l'equip que estem involucrats en el estudi d'aquest assumpte ha estat comunicat i per això hem anat en aquesta evolució".





Per Delgado, tot i que "és una demanda civil contra l'honor del jutge Llarena" per unes declaracions als mitjans fora del tribunal, "té un rerefons jurisdiccional que pot afectar la nostra jurisdicció" ja que "la demanda, sencera, és instrumental" que "pretén trencar l'actuació jurisdiccional d'Espanya" i en això, el Govern central és "contundent".





"No pot cabre el mínim dubte, defensarem fins a les últimes conseqüències la jurisdicció espanyola ia aquells a través dels que es desenvolupa, que en aquest cas és Llarena però pot ser qualsevol altre jutge", ha sentenciat, per després afegir: "Defensar els interessos d'Espanya en aquest cas passen per defensar l'actuació jurisdiccional i el jutge Llarena".