Vaga a la seguretat de l'Aeroport de Girona el 8 i 12 de setembre

La plantilla de l'empresa Segurisa Serveis Integrals, encarregada de la seguretat a l'Aeroport de Girona, ha convocat vaga per als dies 8 i 12 de setembre per l'incompliment del pagament dels complements salarials.





La secretària general de la Federació de Construcció i Serveis, Aurora Huerga, ha explicat aquest dilluns que encara hi ha marge per a la negociació i que mantenir la vaga, que ha estat convocada per UGT, Usoc i AND, dependrà de si l'empresa compleix o no amb la normativa vigent.





Huerga ha ressaltat que no abonar aquests plusos -l'aeroportuari i el de radioscòpia íntegre- suposa un perjudici econòmic per als treballadors que pot arribar fins a la pèrdua de prop de 300 euros mensuals, al que s'afegeixen altres incompliments com el no haver rebut el pagament de l'hora extra i la dieta per jornades de 12 hores.