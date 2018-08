​Mor un motorista en la Ronda Litoral de Barcelona

Un home de 41 anys ha mort aquesta matinada quan s’ha accidentat mentre conduïa a les 2.40 hores per la Ronda Litoral (B-10).





Per causes que es desconeixen, el motociclista ha perdut el control del vehicle quan es trobava a l’alçada del quilòmetre 11 de la via, sentit Besòs, i ha topat amb el mur de separació de les calçades.





Fins al lloc dels fets s’han desplaçat la Guàrdia Urbana i efectius del Servei d’Emergències Mèdiques, que n’ha certificat la mort. La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) del cos de policia barceloní s’ha fet càrrec de la investigació de l’accident.





L’Ajuntament ha activat el Servei d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona per oferir atenció psicològica als familiars de la víctima.





Aquesta és la dotzena víctima mortal en accident de trànsit en el que portem d’any a la ciutat, la sisena circulant en moto.





L’any passat, a Barcelona 7 de les 12 víctimes mortals que es van produir als carrers de la ciutat eren motoristes. Aquest és també el col•lectiu que registra més ferits greus entre els afectats per accident de trànsit a Barcelona, i un dels principals grups sobre els quals es treballa intensament per a la prevenció d’accidentalitat des de l’Ajuntament de Barcelona.