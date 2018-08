El PP s'abstindrà en el decret per exhumar Franco

El PP s'abstindrà finalment en la votació al Congrés del decret llei del Govern central per exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos i no votarà en contra, encara que el seu president, Pablo Casado, ha carregat contra la mesura per entendre que és una "cortina de fum" davant la "incapacitat" de l'executiu per governar i mitjançant un ús indegut del decret llei.





En declaracions prèvies a la Diputació Permanent del Congrés, Casado ha explicat que el seu partit serà així "coherent" amb l'abstenció que també va mantenir fa uns mesos al Congrés, davant d'una proposició no de llei per ampliar la Llei de Memòria Històrica en la qual el Govern central es bases per aprovar ara aquest decret llei per la via urgent.





"El Govern ha hagut d'anar al Valle de los Caídos a intentar tapar la seva incapacitat per governar i sobretot la seva incompetència per mirar al futur", ha dit Casado, que ha acusat el PSOE de trencar amb la història del seu propi partit i " els consens bàsics en què el PSOE va ser fonamental", els de Transició.





Després de conèixer l'abstenció del PP, el decret llei no compta de moment amb el vot en contra de cap dels grans grups perquè Ciutadans també ha anunciat la seva abstenció.





El Govern central va anunciar divendres al aprovar-que una vegada que sigui convalidat pel Congrés, el decret es transformarà en projecte de llei per obrir a porta a una reforma més profunda de la Llei de Memòria.