El PDeCat rebaixa l'agressió a la dona que retirava llaços grocs a una "baralla"

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, considera que l'agressió soferta a Barcelona per una dona que retirava llaços grocs va ser "una baralla", i com a tal la condemnen, però també ha reclamat al PP i Cs que condemnin "l'agressió "que va patir el fotògraf Jordi Borràs per part d'un policia.





"Qualsevol baralla, i el que va succeir va ser una baralla, amb independència de les connotacions que tingui, no pot merèixer cap tipus de respecte ni de consideració", ha assenyalat, expressant la seva condemna de "qualsevol indici de violència".





Això sí, ha exigit al PP i Cs "que condemnin amb major rotunditat les actuacions de determinats policies de paisà en els últims mesos, i singularment l'agressió que va patir el fotògraf Jordi Borràs".