L'independentisme converteix els pobles de Girona en 'territori comanche'

Cartell independentista instal·lat al municipi de Verges.





L'apropiació de l'espai públic per part de l'independentisme no és una novetat. Però sempre pot anar a més.





Una de les últimes mesures dutes a terme per diferents municipis catalans és la instal·lació de rètols en els accessos per carretera on es pot llegir el lema "Municipi de la República Catalana".





Els cartells, instal·lats per l'empresa de senyalització Chaper, apareixen sota el rètol oficial del topònim i menyscaben els drets dels veïns que no combreguen amb l'independentisme.





UNA ESTACIÓ TOTALMENT DE GROC





La intenció de l'independentisme passa per convertir els municipis de l'interior de Catalunya, sobretot de Lleida i Girona, en una mena de 'territori comanche'. I sembla que la profusió de llaços i pancartes no és suficient en alguns casos.





A la pedania de Camallera, que pertany al municipi de Saus, Camallera i Campaies, es va pintar recentment de groc el mobiliari públic de l'estació de tren. A més, l'Ajuntament permet omplir el lloc de pintades polítiques ... en un únic sentit.





Aquesta situació ha generat crispació al municipi. De fet, alguns veïns han fet arribar les seves queixes a Catalunyapress, molestos perquè l'aspecte del poble sembli dissenyat a la mida de només una part dels veïns.