Mossos per la Constitució celebra la investigació de la Fiscalia

El col·lectiu Unió de Mossos per la Constitució (UMC) ha celebrat que la Fiscalia Superior de Catalunya hagi decidit iniciar diligències per investigar si la identificació de persones que treien llaços grocs aquest agost a Catalunya constitueix una mala praxi del cos.





En un comunicat d'aquest dilluns, asseguren que la retirada de llaços o qualsevol altre objecte col·locat en via pública sense l'autorització pertinent no està tipificada com a infracció, "de manera que les identificacions podrien ser improcedents".





La UMC sosté que s'han produït identificacions arbitràries a persones que treien simbologia "en una proporció molt superior als identificats per col·locar els mateixos símbols", però demana prudència i deixar que sigui la justícia qui determini si les actuacions s'ajusten a la llei.