El 70% dels barcelonins aprova el servei municipal d'aigua

El baròmetre sobre la valoració de les prestacions públiques publicat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR), llança un alt grau d'aprovació sobre el servei municipal de subministrament de l'aigua.





En concret, el 70% dels barcelonins aplaudeixen el servei públic municipal de proveïment d'aigua. També és el servei que té menys descontents: només el 12% de la ciutadania mostra la seva discrepància amb aquest servei.









No obstant això, no tots els serveis municipals reben la mateixa aprovació. Els veïns de la capital es queixen de la recollida d'excrements de mascota (el 62% no està satisfet), del transport públic (un 67% insatisfet) o de la cura de les zones verdes (un altre 62% descontent). No sembla que l'actual subministrament de l'aigua, com pretén Colau, sigui un servei contrari als interessos dels barcelonins.