Marlaska compareix pel cessament del cap de la UCO, l'acostament de presos d'ETA i la política migratòria

El ministre de l'Interior, Fernando Gran- Marlaska, compareix aquest dimecres a petició pròpia a la Comissió d'Interior del Congrés per donar compte sobre l'acostament de presos d'ETA i la política migratòria després de l'assalt massiu a la tanca de Ceuta per part de més de sis-centes persones que buscaven entrar il·legalment a Espanya i en què van resultar ferits diversos guàrdies civils.





PP i Ciutadans, que han reclamat aquest dilluns la compareixença durant la Diputació Permanent del Congrés, han criticat el Govern central per "trencar el consens" en polítiques d'Estat. L'abstenció de Unidos Podemos ha facilitat que, a més dels dos anteriors assumptes, el ministre Grande-Marlaska tinga també de donar explicacions sobre el cessament el 2 d'agost del coronel cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí.





Interior tenia previst en un principi que Grande-Marlaska abordés aquest dimecres a la cambra baixa la política migratòria i la penitenciària en relació amb els presos d'ETA. La votació a la Diputació Permanent ha obligat que també s'inclogui el relleu en la UCO.





La compareixença del ministre de l'Interior ha estat una de les més demandades per l'oposició a la Diputació Permanent del. En aquest sentit, el PP, el PSOE i Cs han rebutjat la sol·licitud d'ERC que doni explicacions pels casos d'agressions a independentistes per membres de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, en ser assumptes que ja són a la via judicial .





PP i Ciutadans han defensat la necessitat que Grande-Marlaska ofereixi explicacions al Congrés per la destitució "arbitrària, injustificada i comunicada per telèfon" del coronel Manuel Sánchez Corbí, al qual han exalçat per ser "un funcionari públic amb reconeixement nacional i internacional ".





El PSOE ha sostingut, per la seva banda, que és el comandament policial qui ha d'aclarir a porta tancada a la comissió de secrets oficials l'ús de fons reservats.





També ha recordat que el coronel Sánchez Corbí encara pot plantejar un recurs contra Interior per cessar-lo al capdavant de la UCO, una decisió que es va justificar per "pèrdua de confiança" després publicar-se una ordre interna seva en la que suspenia les activitats amb càrrec a fons reservats per falta de disponibilitat.





ACOSTAMENT D'ETARRES





El diputat del PP Javier Maroto ha explicat a la Diputació Permanent del Congrés que "els preocupa molt" la posició que fixi el ministre aquest dimecres pel que fa a l'acostament de presos d'ETA.





Després de recordar que el conseller basc Jonan Fernández ha defensat que la fi de la dispersió ha de beneficiar també als etarres "més durs", ha donat suport a la tesi de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) que aquesta política va ser "la més eficaç per a la reinserció "dels terroristes.





El diputat de Ciutadans Miguel Gutiérrez ha rebatut el PDeCAT i el PNB en la defensa dels dos que el que es fa és complir la llei en posar fi a la dispersió després de la desaparició d'ETA. Segons el dirigent de la formació taronja, Pedro Sánchez "ha trencat el consens" perquè "alguna cosa està pagant als cobradors del frac", en referència als partits nacionalistes.





"No volem privilegis, s'han de complir les condicions, entre elles l'ajuda en l'aclariment de 379 assassinats sense aclarir, que són 379 famílies destrossades", ha sostingut Gutiérrez.