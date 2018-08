L'ambaixadora Beatriz Llarrotxa, figura clau contra el procés a Bèlgica

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha triat a Beatriz Larrotxa com a nova ambaixadora de Bèlgica per lluitar des d'allà contra la demanda civil al jutge Pablo Llarena presentada per Carles Puigdemont-quatre exconsellers.





Es dóna la circumstància que Larrotxa va ser mà dreta de l'equip del exministres d'Exteriors Alfonso Dastis.





Puigdemont va fixar la seva residència a Bèlgica des del 30 d'octubre i, des de llavors, el país també s'ha convertit en centre de la batalla judicial sobre l'independentisme; una circumstància contra la qual també va batallar l'antecessora en el càrrec de Larrotxa, Cecilia Yuste.





L'última polèmica se centra en la defensa del jutge Pablo Llarena, de la qual finalment el Govern de Pedro Sánchez ha afirmat que defensarà fins a les últimes conseqüències.





El mateix Sánchez ha afirmat aquesta setmana durant el seu viatge a Xile que defensar al jutge no és una qüestió privada, sinó d'Estat .