El vident Puigdemont

Quim Torra, president de la Generalitat, ha tornat de nou a Brussel·les a rebre ordres del seu cap Puigdemont sobre l'estratègia a seguir fins a final d'any. No és la primera ni la segona vegada que es desplaça fora de Catalunya per complir els mandats del fugit. Qui paga els viatges d'ell i el seu seguici? Algun dia ho explicaran al Parlament.





En plena "guerra" groga, cal desviar l'atenció i de pas fer arribar missatges a Pedro Sánchez, president espanyol. Ni a l'estiu hi ha treva, no es poden permetre abaixar la guàrdia, és a dir, seguir caldejant l'ambient. Això si, la culpa sempre és dels altres.





Després de la reunió, declaracions als mitjans de comunicació de Puigdemont & Torra. Els dos en la mateixa línia. La veu cantant, algú ho va dubtar? La porta sempre el de Girona, que com un vident de programa de TV predeia que "veig molts núvols negres en el pròxim trimestre".





És clar que quan hi ha tempesta, els núvols negres solen estar al cel, descarreguen aigua, calamarsa i fins gripaus. Tota una interpretació "dialogant" d'un fenomen meteorològic dirigeixi al govern del PSOE que segueix creient en els peixos de colors... Però en el seu debut estiuenc i de reentré política, Puigdemont va dir alguna cosa més: va acusar alguns partits de "flirtejar amb la violència ". Ell és tot un exemple de "germaneta" de la caritat. El que va repartint hòsties beneïdes. El que mai ha tensat la corda, el que ha substituït les roses per les espines de l'Estat. El que es considera el més humil dels humils. El que no té complex de superioritat. El que detesta el supremacisme.





Els cent dies de govern dirigit de Torra han estat un continu viatge a rebre ordres. No ha governant, ha viatjat contínuament a Brussel·les i Berlín, no per atreure inversions a Catalunya i aixecar la imatge d'un país devaluat, sinó per denunciar a l'Estat espanyol que "oprimeix" i talla les llibertats. Mentrestant, els professionals de la sanitat denunciaven la manca de mitjans. Unes 27 persones han mort a Catalunya per l'onada de calor. No passa ha passat res.





La culpa és de la calor, no de la manca de previsió, de la reacció ràpida d'un govern i de les retallades. Aquest tema no interessa. Ni Puigdemont, ni Torra parlen d'això, no és important.





L'onada de calor, fa temps que s'ha instal·lat a Catalunya. Potser per això, els ànims es segueixen escalfant cada dia més. Però no interessa tirar aigua per apagar-lo, no. La tardor es presentarà calent, segons el vident Puigdemont i el seu ajudant Torra. Així que la ciutadania, que apuri els seus últims dies de vacances i reposin forces, que es necessitaran perquè el canvi és més del mateix.